Нутриціолог, консультантка по харчування Анастасія Голобородько розповіла, що на сніданок можна обирати різну їжу, але ту, яка працює "на нас". Запускає дизайн дня для травлення, гормонів і вимикає пошуковий режим солодкого і втрату енергії.
До теми Їжа впливає на жіноче психічне здоров'я більше, ніж на чоловіче
- Солодкі і цукрові злаки, пластівці, гранола, розплющені зерна в цукрі.
- Оладки, панкейки і вафлі: вибілена мука, цукор і смаження в маслі – калорійно і порожньо по наповненню.
Сиропи, смажена вівсянка – не найкращий варіант сніданку / Фото Unsplash
- Тост з маслом. Хоча б додайте яйце, авокадо, сьомгу і зелені.
- Мафіни, цукор – рафіноване борошно + жир
- Фруктові соки і фреші. Купа цукру без клітковини. Краще обирати соки – овочеві і зелені, смузі — ягідні і НЕ магазинні.
- Випічка: круасан, донати, булки. Міні десерт можна ПІСЛЯ повноцінного сніданку або обіду.
- Підсолоджені і знежирені йогурти, з наповнювачами. Обирайте нормальну жирність, ягоди можна додати самостійно.
- Батончики: фініки, курага, родзинки в міксі з вівсянкою і горіхами потрібні коли ми підіймаємось на Ельбрус, йдемо навколо Монблану або перепливаємо Босфор. Інакше така кількість фруктози з жиром людині не на користь.
- Перероблене м'ясо: ковбаси, сосиски, паштети – не їжа.
- Солодкі кавові напої. Капучино з сиропом, фрапе, карамельні мак'ято – триденна доза цукру. Обирайте фільтр каву, еспресо.
Яйця поживний і корисний варіант сніданку / Фото Unsplash
Які сніданки корисні для вашого здоров'я та самопочуття:
- яєчня, салат, оливки, тост або гречка, мигдаль, полуниця;
- омлет зі шпинатом, козячим сиром, 2 види овочів, чорний шоколад;
- кіноа-салат з авокадо, + зелені, овочів, чері, оливки, насіння;
- зі вчора запечений батат або картопля, солона сьомга або хамон, огірок, редис, конопляні ядра і листя салату;
- бананові оладки (2 банани + 1 яйце, можна трохи лляного або горіхового борошна) і ягоди;
- рол з кукурудзяним коржем і яєчним салатом всередині: перець, томат, 2 – 3 відварені яйця, оливки, зелень, гірчиця.