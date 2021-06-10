Нутриціолог, консультантка по харчування Анастасія Голобородько розповіла, що на сніданок можна обирати різну їжу, але ту, яка працює "на нас". Запускає дизайн дня для травлення, гормонів і вимикає пошуковий режим солодкого і втрату енергії.

До теми Їжа впливає на жіноче психічне здоров'я більше, ніж на чоловіче

Солодкі і цукрові злаки, пластівці, гранола, розплющені зерна в цукрі.

Оладки, панкейки і вафлі: вибілена мука, цукор і смаження в маслі – калорійно і порожньо по наповненню.



Сиропи, смажена вівсянка – не найкращий варіант сніданку / Фото Unsplash

Тост з маслом. Хоча б додайте яйце, авокадо, сьомгу і зелені.

Мафіни, цукор – рафіноване борошно + жир

Фруктові соки і фреші. Купа цукру без клітковини. Краще обирати соки – овочеві і зелені, смузі — ягідні і НЕ магазинні.

Випічка: круасан, донати, булки. Міні десерт можна ПІСЛЯ повноцінного сніданку або обіду.

Підсолоджені і знежирені йогурти, з наповнювачами. Обирайте нормальну жирність, ягоди можна додати самостійно.

Батончики: фініки, курага, родзинки в міксі з вівсянкою і горіхами потрібні коли ми підіймаємось на Ельбрус, йдемо навколо Монблану або перепливаємо Босфор. Інакше така кількість фруктози з жиром людині не на користь.

Перероблене м'ясо: ковбаси, сосиски, паштети – не їжа.

Солодкі кавові напої. Капучино з сиропом, фрапе, карамельні мак'ято – триденна доза цукру. Обирайте фільтр каву, еспресо.



Яйця поживний і корисний варіант сніданку / Фото Unsplash

Які сніданки корисні для вашого здоров'я та самопочуття: