Як НЕ треба: 10 варіантів сніданків, які шкодять вашому здоров'ю

Сніданок – важливий прийом їжі, організм повинен отримати достатньо білка, клітковини та рослинних жирів. Найгірше – не снідати узагалі, найкраще – обирати функціональну їжу, яка "працює на організм".

Нутриціолог, консультантка по харчування Анастасія Голобородько розповіла, що на сніданок можна обирати різну їжу, але ту, яка працює "на нас". Запускає дизайн дня для травлення, гормонів і вимикає пошуковий режим солодкого і втрату енергії.

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Солодкі і цукрові злаки, пластівці, гранола, розплющені зерна в цукрі.

Оладки, панкейки і вафлі: вибілена мука, цукор і смаження в маслі – калорійно і порожньо по наповненню.



Сиропи, смажена вівсянка – не найкращий варіант сніданку / Фото Unsplash

Тост з маслом. Хоча б додайте яйце, авокадо, сьомгу і зелені.

Мафіни, цукор – рафіноване борошно + жир

Фруктові соки і фреші. Купа цукру без клітковини. Краще обирати соки – овочеві і зелені, смузі — ягідні і НЕ магазинні.

Випічка: круасан, донати, булки. Міні десерт можна ПІСЛЯ повноцінного сніданку або обіду.

Підсолоджені і знежирені йогурти, з наповнювачами. Обирайте нормальну жирність, ягоди можна додати самостійно.

Батончики: фініки, курага, родзинки в міксі з вівсянкою і горіхами потрібні коли ми підіймаємось на Ельбрус, йдемо навколо Монблану або перепливаємо Босфор. Інакше така кількість фруктози з жиром людині не на користь.

Перероблене м'ясо: ковбаси, сосиски, паштети – не їжа.

Солодкі кавові напої. Капучино з сиропом, фрапе, карамельні мак'ято – триденна доза цукру. Обирайте фільтр каву, еспресо.



Яйця поживний і корисний варіант сніданку / Фото Unsplash

Які сніданки корисні для вашого здоров'я та самопочуття: