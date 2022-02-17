Як НЕ треба надавати першу допомогу: найпоширеніші помилки, які можуть дорого коштувати

Вміння надавати домедичну допомогу потрібне і важливе. Однак, не усі знають, як це робити правильно, щоб не нашкодити людині.

Директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба розповів у інтерв'ю 24 каналу про найпоширеніші помилки, які допускають люди під час надання першої допомоги.

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Перше – страх надавати домедичну допомогу

За словами інструктора, люди часто навіть не підходять, щоб допомогти людині – усе через страх нашкодити – поламати ребра, чи неправильно зробити штучне дихання.

Але боятись не потрібно, цього треба навчитися! Якщо людина буде вміти це робити (надавати домедичну допомогу), то проблем зовсім не виникне,

– вважає Василь Кашуба.

Часта помилка – приводити до тями непритомних

Потрібно зрозуміти, що людині й так вже погано, її може не стати, якщо просто боятись і не надавати допомоги.

Василь Кашуба також розповів, що дуже часто люди не знають, як діяти, якщо поруч людина втратила свідомість.

Василь Кашуба – інструктор з надання першої допомоги “Люди намагаються поставити непритомного на ноги, дати щось нюхати, намагаються таким чином привести його до тями. Не потрібно цього робити “.

Інструктор пояснив, що таким чином мозок перейшов в захисну реакцію – перевів людину у горизонтальне положення. Тому, щоб дійсно допомогти людині, її потрібно перевернути на бік, але не приводити примусово до тями. І звісно, викликати швидку.

Неправильні дії під час епілептичного припадку

Також часто люди не вміють правильно допомогти людині, у якої судомні епілептичні припадки.

Дуже часто люди намагаються відкрити рот людині, щось там хочуть витягнути, дістатись до язика – цього не потрібно робити,

– наголосив інструктор.

Та пояснив, що потрібно зачекати поки судомний припадок закінчиться. Він завжди закінчується – орієнтовно за хвилину. Далі послухали чи людина дихає, якщо дихає – перевернули на бік, якщо не дихає – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

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