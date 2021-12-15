Хоча причиною денного енергетичного провалу може бути поганий або недостатній нічний сон, все ж таки спад є частиною нашого нормального денного циклу. А ще він може бути пов'язаний із кількістю кортизолу в організмі. Рівень цього гормону зазвичай збільшується вранці і потім протягом дня падає.

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Існує багато методів подолання післяобіднього спаду, який зазвичай трапляється між 13 та 15 годинами. Наприклад, експерти радять їсти здорову їжу, а не шоколадні батончики, пити більше води чи слухати бадьору музику. Але один із найефективніших способів – це змусити себе рухатися.

Потягуйтесь прямо за столом

Потягніться, як тільки відчуєте втому. Навіть прості розтяжки добре стимулюють кровообіг і наповнюють енергією. Зробіть кругові рухи руками та головою, витягніть і напружте ноги, виконайте кілька скручувань – це можна зробити навіть розмовляючи по телефону або складаючи звіт.

Стійте

Сидіти весь день дуже шкідливо. Експерти радять стояти не менше 15 хвилин щогодини, щоб уникнути проблем, пов'язаних із сидінням. Проте для боротьби з післяобіднім спадом буде корисно постояти за столом навіть кілька хвилин. А стіл для ходьби або велотренажера ще ефективніші, оскільки дозволяють активно рухатися, не перериваючи робочі процеси

Виходьте на вулицю

Навіть невелика прогулянка зменшує стрес, покращує настрій та стимулює творчість. Сонячне світло також підвищує рівень серотоніну – гормону, який робить нас енергійними, спокійними, позитивними та зосередженими. І головне – будь-яка прогулянка допомагає пережити денний спад енергії.