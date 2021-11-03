Як уникнути вагітності після сексу: дієві поради

Захищений секс значно знижує ризик небажаної вагітності. Але якщо ви з партнером любите ризикувати або ж у неочікуваний момент у вас порвався презерватив, є способи знизити ризик запліднення.

Варто запам'ятати раз і назавжди, що народні методи екстреної контрацепції ніколи не дають бажаного результату. Помочитися після сексу – не допоможе. А ось кислотні спринцювання не лише неефективні, а й дуже небезпечні.

До теми Від чого залежить розмір пеніса

Нині в Україні є 3 види екстреної контрацепції. Вони по-різному діють та підходять для різних випадків. Але спершу буде корисно дізнатися, як відбувається запліднення.

Як уникнути вагітності після незахищеного сексу:

Варіант перший – придбати безрецептурну "аварійну" пігулку для екстреної контрацепції, дієва речовина якої називається левоноргестрел. Препарат продається чи не в кожній аптеці й коштує близько 220 гривень. Чим швидше ви приймете таблетку, тим вищі шанси уникнути вагітності.

Варіант другий – навіть якщо запліднення відбулось, можна не дати яйцеклітині закріпитися в порожнині матки, тобто встановити внутрішньоматкову спіраль. Разом із вартістю самої спіралі послуга коштуватиме приблизно 2000 гривень.

Третій варіант – сходити до лікаря та отримати рецепт на таблетки з дієвою речовиною уліпристалу ацетат. Але такі препарати є досить дорогими і їх важко знайти в українських аптеках.

Який спосіб варто обрати

Для того, аби жінка завагітніла, в організмі має відбуватися овуляція, тривалість якої становить близько 12 годин на місяць (максимум – добу). Оскільки сперматозоїди "живуть" у матці та трубах приблизно 3 – 5 днів, завагітніти можна у двох випадках: якщо овуляція відбувається в момент еякуляції або ж якщо вона настане в період, коли сперматозоїди ще будуть активними.

Тут все залежить від ситуації, ваших потреб та фінансової спроможності. Перший варіант – найпоширеніший та найдешевший, при якому не обов'язково звертатися до лікаря. Але якщо "аварійна ситуація" трапилась 4 – 5 днів тому, то, скоріше за все, левоноргестрел не допоможе. Натомість з більшою ймовірністю завдання вирішить таблетка з ацетатом уліпристала (та сама, що продається за рецептом лікаря).

Натомість найефективнішим, але разом з тим і найдорожчим методом, є спіраль. Окрім того, що вона майже напевне допоможе уникнути вагітності після статевого акту, вона послужить вам як звичайний контрацептив дуже довгий час після встановлення (залежно від виду спіралі – до 10 років).