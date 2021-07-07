Як зауважив Кузін, основний фокус реформи Уляни Супрун – зміна моделей фінансування. Ця філософія повинна була привести до підвищення якості медичної допомоги, але реформу не довели до кінця.

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Ігор Кузін “Мені дійсно подобається ця ідеологія. Мова йшла про те, що ми змінюємо саму ментальність лікаря, що робота має бути оплачена. І в залежності від того, що я роблю, і як я це роблю, я отримаю більше або менше. Ця філософія мала призвести до підвищення якості медичної допомоги. Єдина проблема – ми починаємо хороші реформи, а потім міняємо людей, бо щось пішло не так. Реформа недоведена до кінця. Тому її базова філософія трохи втрачена”.

Як пояснив Кузін, у МОЗ змінили механізми фінансування, але не запустили механізм контролю якості за наданням цієї медичної допомоги. Тож лікар, який просто має багато декларацій, отримує такі ж самі кошти, як і лікар, який має таку ж саму кількість декларацій, але працює детально з дотриманням всіх протоколів із кожним пацієнтом.

Також санітарний лікар пояснив, що ліквідація СЕС Уляною Супрун – "абсолютна неправда". Так, СЕС справді переформатовували, але це рішення не було пов'язано з пані Супрун.

Ігор Кузін “Що таке ліквідація СЕС? Санітарно-епідеміологічна служба була ліквідована 2012 року. Я мав якраз досвід праці в Державній санітарно-епідеміологічній службі та пішов звідти 2012 року саме через те, що вона реформувалася. Мені було незручно і некомфортно працювати в цій структурі. Так склалося, що я повернувся за 9 років. Однак реформування або переформатування СЕС жодним чином не було пов’язано з пані Уляною Супрун. Це рішення кінця 2011 року. І тут важливо зауважити, що реформа навіть СЕС також не була доведена до кінця.”

За його словами, основна проблема навіть не в тому, щось хтось конкретний розвалив чи ухвалив це політичне рішення. Проблема в тому, що реформа не була доведена до кінця.