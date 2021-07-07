Як новий санлікар Кузін ставиться до медичної реформи Супрун

Головний санітарний лікар України та заступник очільника МОЗ Ігор Кузін розповів, як ставиться до медичної реформи Уляни Супрун. Загалом йому "подобається ідеологія, але реформу не вдалося довести до кінця".

Як зауважив Кузін, основний фокус реформи Уляни Супрун – зміна моделей фінансування. Ця філософія повинна була привести до підвищення якості медичної допомоги, але реформу не довели до кінця.

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Ігор Кузін “Мені дійсно подобається ця ідеологія. Мова йшла про те, що ми змінюємо саму ментальність лікаря, що робота має бути оплачена. І в залежності від того, що я роблю, і як я це роблю, я отримаю більше або менше. Ця філософія мала призвести до підвищення якості медичної допомоги. Єдина проблема – ми починаємо хороші реформи, а потім міняємо людей, бо щось пішло не так. Реформа недоведена до кінця. Тому її базова філософія трохи втрачена”.

Як пояснив Кузін, у МОЗ змінили механізми фінансування, але не запустили механізм контролю якості за наданням цієї медичної допомоги. Тож лікар, який просто має багато декларацій, отримує такі ж самі кошти, як і лікар, який має таку ж саму кількість декларацій, але працює детально з дотриманням всіх протоколів із кожним пацієнтом.

Також санітарний лікар пояснив, що ліквідація СЕС Уляною Супрун – "абсолютна неправда". Так, СЕС справді переформатовували, але це рішення не було пов'язано з пані Супрун.

Ігор Кузін “Що таке ліквідація СЕС? Санітарно-епідеміологічна служба була ліквідована 2012 року. Я мав якраз досвід праці в Державній санітарно-епідеміологічній службі та пішов звідти 2012 року саме через те, що вона реформувалася. Мені було незручно і некомфортно працювати в цій структурі. Так склалося, що я повернувся за 9 років. Однак реформування або переформатування СЕС жодним чином не було пов’язано з пані Уляною Супрун. Це рішення кінця 2011 року. І тут важливо зауважити, що реформа навіть СЕС також не була доведена до кінця.”

За його словами, основна проблема навіть не в тому, щось хтось конкретний розвалив чи ухвалив це політичне рішення. Проблема в тому, що реформа не була доведена до кінця.