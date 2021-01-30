Вакцинацію від коронавірусу першого українця транслюватимуть у прямому ефірі. Однак жодного кастингу напередодні вакцинації не проводитимуть.

Джерело: BBC News Україна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко переконаний, що з вакцинації не потрібно робити шоу.

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Чітко прописано, що першими вакцину від коронавірусу отримають медичні працівники.

Подивимося і звернемося до всіх департаментам охорони здоров'я, кожен в лікарні визначить людину. (Вакцинація – 24 канал) буде під камерами, це завжди відбувається, цього ніяк не приховаєш,

– наголосив Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив: кожен медик, який бореться з коронавірусом, – герой. Першу вакцину можуть зробити кому завгодно. Медики заслуговують отримати вакцину та бути в ефірі.

Зверніть увагу! Вже у лютому 2021 року Україна отримає першу партію вакцин від Pfizer-BioNTech – 117 000 доз. Окрім того, упродовж перших 6 місяців року Україна зможе ще отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca/Oxford.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу