Обладнання карети екстреної допомоги
Короткий екскурс та огляд обладнання, яке є в кареті "швидкої" провів під час інтерв'ю 24 каналу лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.
Читайте також: Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
- Так, сучасна "швидка" – це реанімобіль класу С, який може перевозити пацієнтів без дихання.
- У салоні є монітор пацієнта, який дає можливість постійно контролювати артеріальний тиск та насиченість кисню в крові.
- Також у "швидкій" є дефібрилятор та ШВЛ-апарат Siare, завдяки якому можна перевозити пацієнтів в критичному стані.
Дефібрилятор (ліворуч) та ШВЛ-апарат (праворуч) / Фото Анастасія Кушпіт
День у "швидкій": про проблеми екстреної допомоги, COVID-19 та що дратує медиків – дивіться відео
Висока температура – не може бути причиною виклику "швидкої"
До слова, щоб зменшити навантаження на медиків екстреної медичної допомоги, викликати "швидку!" варто лише у виправданих випадках. У МОЗ попередньо теж просили людей бути відповідальними, адже через велику кількість дзвінків хворі, які найбільше потребують допомоги лікаря, можуть просто померти.
Так, у випадку коронавірусної хвороби, лікарів слід викликати, якщо у хворого є такі симптоми:
- біль у грудній клітці;
- ознаки дихальної недостатності;
- сатурація менш як 92% (вимірювати пульсоксиметром).
Наголосимо, що у випадку інфікування коронавірусом, пацієнт повинен бути під наглядом свого сімейного лікаря.