Як обладнані сучасні українські "швидкі"

Через пандемію коронавірусу зросло навантаження на медичну систему загалом, а також на медиків невідкладної допомоги. Кількість випадків сягнула цієї осені максимальних показників.

Обладнання карети екстреної допомоги

Короткий екскурс та огляд обладнання, яке є в кареті "швидкої" провів під час інтерв'ю 24 каналу лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.

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Так, сучасна "швидка" – це реанімобіль класу С, який може перевозити пацієнтів без дихання.

У салоні є монітор пацієнта, який дає можливість постійно контролювати артеріальний тиск та насиченість кисню в крові.

Також у "швидкій" є дефібрилятор та ШВЛ-апарат Siare, завдяки якому можна перевозити пацієнтів в критичному стані.



Дефібрилятор (ліворуч) та ШВЛ-апарат (праворуч) / Фото Анастасія Кушпіт

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте у межах проєкту " Інтерв'ю24 ".

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Висока температура – не може бути причиною виклику "швидкої"

До слова, щоб зменшити навантаження на медиків екстреної медичної допомоги, викликати "швидку!" варто лише у виправданих випадках. У МОЗ попередньо теж просили людей бути відповідальними, адже через велику кількість дзвінків хворі, які найбільше потребують допомоги лікаря, можуть просто померти.

Так, у випадку коронавірусної хвороби, лікарів слід викликати, якщо у хворого є такі симптоми:

біль у грудній клітці;

ознаки дихальної недостатності;

сатурація менш як 92% (вимірювати пульсоксиметром).

Наголосимо, що у випадку інфікування коронавірусом, пацієнт повинен бути під наглядом свого сімейного лікаря.