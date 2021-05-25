Як і де купити полуницю: корисні поради

Часто обрати найкращу полуницю в магазині завжди перетворюється на проблему. Але насправді, якщо знати кілька порад, ви зможете придбати найбільш корисні і смачні ягоди. Як це зробити – читайте далі.

Полуниця містить найбільшу кількість цінних поживних речовин зі всіх ягід, вона є відмінним джерелом клітковини, містить мало калорій і відносно невелика кількість цукру. Найбільшою користю для здоров'я є високий вміст антиоксидантів. Полуниця також позитивно впливає на здоров'я очей, неврологічне здоров'я і здоров'я шкіри.

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Які вітаміни містить полуниця

Полуниця містить два вітаміни, які діють як антиоксиданти в організмі – вітамін A (у вигляді бета-каротину) і вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти).

Антиоксиданти уповільнюють формування окисного стресу в організмі, відповідального за процес старіння і розвиток більшості хвороб, включаючи рак, діабет і серцево-судинні захворювання.

Полуниця захищає від раку

Джерело: American Institute for Cancer Research

За даними досліджень, в полуниці містяться речовини, які здатні боротися з раком. Користь полуниці включає в себе здатність блокувати утворення ракових клітин, перешкоджати прогресуванню і поширенню ракових пухлин.

Полуниця захищає від серцевих захворювань і шкіру від ушкоджень

Антиоксиданти у полуниці допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, пригнічуючи утворення "поганого" холестерину, обмежуючи утворення бляшок в артеріях, а також зменшуючи схильність до розвитку тромбозу.

Також вітаміни A і C покращують стан шкіри, регулючи утворення зморшок, колір шкіри, знижуючи ризик розвитку раку шкіри і покращуючи еластичність шкіри.

Як і де купити полуницю: практичні поради

Не купуйте полуницю на стихійних ринках

Продукти, представлені на стихійних ринках, часто не відповідають вимогам безпечності. Чимало людей купують продукти "із землі", не знаючи про їхню якість, походження та умови, в яких її виготовили, де зберігали і як транспортували.

На стихійних ринках контроль за незаконною торгівлею з боку держави жодним чином не здійснюють, а якість та свіжість продуктів не перевіряють. Відтак невідомо, чим поливали землю, на якій виросла полуниця тощо. Єдиним законним місцем для торгівлі харчовими продуктами, крім магазинів, є ринок, де розміщена державна лабораторія ветсанекспертизи.

Перевірте яскраво-червоний колір

! Безпечні для вживання фрукти реалізують лише у магазинах і на стаціонарних ринках. Товар має бути захищений довідкою про ветеринарно-санітарну експертизу. Також при перших симптомах отруєння слід викликати швидку. Клінічні проявипроявляються протягом 6-ти годин після прийому ягоди.

Колір є основним фактором, який бере участь у зборі полуниці. Якщо навколо стебел виявлена ​​білизна, ягоди ще не стали достатньо стиглими.

Чим яскравіший колір, тим солодша полуниця. Шукайте блискучий червоний з мінімальним знебарвленням.



Стигла полуниця / Фото: Getty Images

Вибирайте ягоди менших розмірів

Маленькі ягоди, як правило, соковитіші та мають набагато більше смаку, ніж більші. У більших ягодах часто міститься більше води, яка розбавляє смак.

Перевірте полуницю, чи вона не є занадто м’якою та вологою

Перед покупкою перевірте дно контейнера, щоб побачити, чи не забруднений папір. Якщо це так, це може свідчити про те, що деякі ягоди перезрілі.

Якщо ягоди пролежать у вологій коробці досить довго, на них почнуть з’являтися білі плями цвілі. Забезпечення сухості та твердості плодів є невід’ємною частиною вибору правильної текстури та стиглості.

Перевірте, чи листя на полуниці є зеленим і свіжим

Для перевірки свіжих ягід слід звернути увагу на листя, яке має бути живого зеленого кольору. Сухе листя свідчать про те, що ягоди вже деякий час лежать у магазині.

Купуйте місцеві та сезонні ягоди

Про це варто пам’ятати! Якщо зараз триває сезон полуниці – це найкращий час придбати цю ягоду. Забудьте про ту позасезонну полуницю, яку часто в лютому можна знайти в супермаркетах, до прикладу, адже вона просто не варта ваших грошей і її не можна порівняти зі свіжою місцевою сезонною ягодою.



Перевірте колір і стан листя у полуниці / Фото: Getty Images