На це питання в інтерв'ю 24 каналу відповіла психоаналітикиня Яна Баранова. Вона наголосила, що до підбору фахівця потрібно підійти з особливою уважністю.

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Яна Баранова “Перш за все, треба розуміти, що ти хочеш отримати. Якщо ти дійсно хочеш кваліфіковану глибоку допомогу, то краще шукати людину з хорошою освітою, бажано з досвідом і не завадило б подивитися, яке життя у цього спеціаліста.”

За її словами, в Україні дуже часто виховують дітей у дитячих психологів, які самі бездітні. Або вчать будувати стосунки самотні дівчата-психологи або чоловіки.

Тобто, це такі очевидні речі, на які варто звертати увагу. Людина може бути з досвідом, але подивіться, як і чим вона живе, що її радує і чи підійдуть вам її принципи. Треба провести перш за все самостійну роботу, перш ніж звертатися. Це дуже серйозно насправді, бо душа – це дуже тонка субстанція, з нею треба працювати дуже обережно,

– розповіла лікарка.