Як очі пацієнтів можуть розповісти про серйозні проблеми зі здоров'ям

Серцева недостатність є однією з основних причин смерті у всьому світі. Дослідження японських науковців показали, що лікарю потрібно лише заглянути в очі своєму пацієнтові із цією недугою, щоб зрозуміти, скільки йому залишилося жити.

Медики кажуть, що пацієнти з великими зіницями мають вищу ймовірність пережити зупинку серця. Таке дослідження провели у 2020 році.

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Як проводили дослідження

Вчені зробили фотографії очей 870 пацієнтів, госпіталізованих з гострою серцевою недостатністю.

Середній вік учасників становив 67 років. Із усіх пацієнтів – 37% жінки.

Потім учасників розділили на тих, у кого були великі зіниці, і тих, у кого були маленькі. Вплив світла також враховували.

Приголомшливі результати

Дослідження показало, що люди з меншими зіницями вдвічі частіше помирають. Через певний час помер 131 пацієнт, а 328 були госпіталізовані через серцеву недостатність.

Також 47% людей з меншими зіницями знову госпіталізували. Тоді як у людей з великими зіницями госпіталізацій було всього 28%.

Наші результати показують, що зіниці – це новий спосіб виявлення серцевих пацієнтів з підвищеним ризиком смерті,

– сказав автор дослідження доктор Кохей Нозакі.

Серцева недостатність

Приблизно 26 мільйонів людей у ​​всьому світі живуть з серцевою недостатністю. Це небезпечний стан, при якому серце не може перекачувати достатньо крові для задоволення потреб організму.

До 45% пацієнтів, що поступили в лікарню із серцевою недостатністю, помирають протягом одного року після потрапляння у лікарню.

Причини недуги

Однією з причин загострення серцевої недостатності є порушення функції вегетативної системи організму, яка контролює частоту серцевих скорочень, травлення, дихання та інші системи організму. Аналіз вегетативної функції зазвичай проводиться за допомогою змін частоти серцевих скорочень. Однак цей метод неефективний у пацієнтів з порушенням серцевого ритму, що часто зустрічається у людей з серцевою недостатністю.

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Область зіниці також є ще одним способом оцінки вегетативної функції і вже активно вимірюється у пацієнтів з хворобою Паркінсона і цукровим діабетом. Дослідження показало, що зіниця також може дати певний прогноз для людей із серцевою недостатністю.