Вчені виявили, що гормон лептин керує харчовою поведінкою через дофамінову систему винагороди мозку. Завдяки відкриттю цього механізму можна розробити ефективне лікування ожиріння чи анорексії.

Гормон лептин виробляється клітинами жирової тканини. Він вважається сполучною ланкою між мозком і тілом, яка контролює енергетичний баланс і надає інформацію про стан метаболічних процесів.

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Попри те, що науковці досягнули значних успіхів у вивченні ролі лептину, багато речей залишаються незрозумілими. Зовсім нещодавно науковці з Утрехтського університету (Нідерланди) розкрили, як лептин регулює переїдання.

Лептин пригнічує відчуття голоду або знижує привабливість їжі, коли передає сигнали в ділянки мозку, які контролюють харчову поведінку через дофамінову систему винагороди. В цьому процесі беруть участь дофамінергічні нейрони вентральної тегментальної області, які передають сигнали до прилеглого ядра. Але більшість з них не містять рецепторів для лептину.

Хоча рецептори лептину присутні на деяких дофамінергічних нейронах, з'ясувалося, що вони також є і в гальмівних нейронах, які регулюють активність дофамін-вивільняючих,

– розповів автор роботи Роджен Адан.

Експерименти на моделях тварин показали, що деякі з цих гальмівних нейронів придушують пошук їжі в моменти голоду, а інші – в момент насичення.

Виявляється, лептин грає ключову роль в ланцюзі, що об'єднує середній мозок і лімбічну систему,

– додали автори дослідження.

За допомогою націлення на ці нейрони у подальших експериментах вчені протестують нові стратегії лікування ожиріння чи анорексії.