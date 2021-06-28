Як організувати безпечне свято на природі
Літо – прекрасна пора для свят і просто пікніків на природі. Свіже повітря, заряд вітаміну D, відкритий простір, веселощі та різноманіття активностей... А для того, щоб свято пройшло не лише весело, а й безпечно, запам’ятайте кілька простих правил.
План – запорука гарного свята
Передусім, оберіть час і визначтеся з місцем святкування. Якщо не впевнені, що погода дозволить відпочити просто неба, – орендуйте альтанку, яка захистить застілля від дощу та вітру.
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Вибір місця відпочинку залежить також від компанії та святкової тематики:
- До планування дитячого свята підійдіть особливо відповідально. Попередньо з'ясуйте, чи є поруч із обраним місцем водойма й чи не зможуть дітлахи вийти за межі території святкування.
- Готуєте корпоративну вечірку? Тоді перевірте, чи комфортно буде її учасникам дістатися до місця святкування, чи достатньо місця в альтанках і чи є де припаркувати авто.
Закривши організаційні питання, зосередьтеся на безпеці свята. Ось 3 пункти, які обов’язково треба врахувати, організовуючи вечірку:
- Захист від кліщів та комах. Придбайте спеціальні захисні засоби, оберіть одяг, який максимально покриває тіло (і нагадайте про це всім запрошеним).
- Захист від сонця. Усі ми знаємо про користь вітаміну D, а от інформацію про те, як важливо захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання, часто ігноруємо.
- Використовуйте креми зі ступенем захисту не нижче ніж SPF 30, а краще – SPF 50.
- Гігієна! Передусім, чистота рук – і тих, хто, готуватиме святковий стіл, і тих, хто ласуватиме наїдками, щоб застілля не завершилося масовим розладом шлунку. Руки всім слід мити з милом упродовж 20 секунд.
Нагадуємо: чистими мають бути й руки, й усі поверхні, з якими контактують кухарі та гості, а особливо діти.Спиртовмісними серветками зручно протирати стіл в альтанці, бокси для продуктів, ручки малюків перед споживанням смаколиків. Smile Sterill Bio абсолютно безпечні, адже містять екстракт алое, а отже, не пересушують шкіру.
Правила безпечного застілля
Тепер час розібратися зі святковим меню. Воно має бути простим, а харчові продукти для страв – свіжими.
МОЗ нагадує:
- Не використовуйте одну й ту саму дошку, щоб обробляти м’ясо й нарізати овочі.
- Збираючи контейнери для пікніка, не кладіть сирі продукти на готові страви.
- Очищуйте руки, харчові продукти, ножі та поверхні, на яких нарізаються продукти. Чому це важливо? Бо саме через брудні руки, овочі та фрукти найчастіше поширюються інфекційні захворювання.
- Захистіть продукти від комах.
- М'ясні та інші висококалорійні страви врівноважте овочами та зеленню.
- Торти, тістечка та інші солодощі з кремом на вечірку не беріть: у спеку вони моментально псуються, стаючи причиною отруєння.
- Стежте, щоб страви були на столі не довше ніж 2 години. У спеку продукти псуються дуже швидко.
- Якщо після свята залишилась їжа – не варто забирати її "на завтра".
У спеку ми потребуємо більше води / Фото Unsplash
І пам'ятайте про питну воду! Саме вода найкраще тамує спрагу. Можна також приготувати лимонад чи фруктово-ягідний узвар, а от від солодких газованих напоїв краще відмовтесь, а дітям їх узагалі не давайте.
Розваги на природі
Заздалегідь продумайте розваги для дітей та дорослих:
1. Візьміть усе необхідне для активних ігор (волейболу, бадмінтону, фризбі). Також варто прихопити настільні ігри, якщо активностям завадить дощ або ж гостям захочеться спокійніших розваг.
2. Якщо у вас тематична вечірка – подбайте про декорації й попередьте запрошених, щоб дібрали відповідне вбрання.
3. Організуйте легкі вікторини, конкурси з призами – нехай ваше святкування залишить у всієї компанії лише найприємніші спогади.
До речі, не забудьте доручити комусь фотографувати всі яскраві моменти, щоб вони залишилися не тільки у вашій пам'яті, а й в альбомі. Переглядаючи знімки з літнього пікніка, ви знову й знову проживатимете увесь вир емоцій, що панували на святі. А позитивний настрій – це ще одна підвалина міцного здоров'я.
Отже, насолоджуйтеся літом, частіше радійте, дбайте про гігієну – і будьте здорові!