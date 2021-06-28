Як організувати безпечне свято на природі

Літо – прекрасна пора для свят і просто пікніків на природі. Свіже повітря, заряд вітаміну D, відкритий простір, веселощі та різноманіття активностей... А для того, щоб свято пройшло не лише весело, а й безпечно, запам’ятайте кілька простих правил.

План – запорука гарного свята

Передусім, оберіть час і визначтеся з місцем святкування. Якщо не впевнені, що погода дозволить відпочити просто неба, – орендуйте альтанку, яка захистить застілля від дощу та вітру.

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Вибір місця відпочинку залежить також від компанії та святкової тематики:

До планування дитячого свята підійдіть особливо відповідально. Попередньо з'ясуйте, чи є поруч із обраним місцем водойма й чи не зможуть дітлахи вийти за межі території святкування.

підійдіть особливо відповідально. Попередньо з'ясуйте, чи є поруч із обраним місцем водойма й чи не зможуть дітлахи вийти за межі території святкування. Готуєте корпоративну вечірку? Тоді перевірте, чи комфортно буде її учасникам дістатися до місця святкування, чи достатньо місця в альтанках і чи є де припаркувати авто.

Закривши організаційні питання, зосередьтеся на безпеці свята. Ось 3 пункти, які обов’язково треба врахувати, організовуючи вечірку:

Захист від кліщів та комах. Придбайте спеціальні захисні засоби, оберіть одяг, який максимально покриває тіло (і нагадайте про це всім запрошеним).

Придбайте спеціальні захисні засоби, оберіть одяг, який максимально покриває тіло (і нагадайте про це всім запрошеним). Захист від сонця . Усі ми знаємо про користь вітаміну D, а от інформацію про те, як важливо захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання, часто ігноруємо.

. Усі ми знаємо про користь вітаміну D, а от інформацію про те, як важливо захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання, часто ігноруємо. Використовуйте креми зі ступенем захисту не нижче ніж SPF 30, а краще – SPF 50.

Гігієна! Передусім, чистота рук – і тих, хто, готуватиме святковий стіл, і тих, хто ласуватиме наїдками, щоб застілля не завершилося масовим розладом шлунку. Руки всім слід мити з милом упродовж 20 секунд.

Часом на природі немає змоги скористатися милом та водою – у такому разі вам стануть у пригоді дезінфекційні серветки з умістом щонайменше 60% спирту,

Нагадуємо: чистими мають бути й руки, й усі поверхні, з якими контактують кухарі та гості, а особливо діти.

Правила безпечного застілля

Спиртовмісними серветками зручно протирати стіл в альтанці, бокси для продуктів, ручки малюків перед споживанням смаколиків. Smile Sterill Bio абсолютно безпечні, адже містять екстракт алое, а отже, не пересушують шкіру.

Тепер час розібратися зі святковим меню. Воно має бути простим, а харчові продукти для страв – свіжими.

МОЗ нагадує:

Не використовуйте одну й ту саму дошку, щоб обробляти м’ясо й нарізати овочі.

Збираючи контейнери для пікніка, не кладіть сирі продукти на готові страви.

Очищуйте руки, харчові продукти, ножі та поверхні, на яких нарізаються продукти. Чому це важливо? Бо саме через брудні руки, овочі та фрукти найчастіше поширюються інфекційні захворювання.

Захистіть продукти від комах.

М'ясні та інші висококалорійні страви врівноважте овочами та зеленню.

Торти, тістечка та інші солодощі з кремом на вечірку не беріть: у спеку вони моментально псуються, стаючи причиною отруєння.

Стежте, щоб страви були на столі не довше ніж 2 години. У спеку продукти псуються дуже швидко.

Якщо після свята залишилась їжа – не варто забирати її "на завтра".



У спеку ми потребуємо більше води / Фото Unsplash

І пам'ятайте про питну воду! Саме вода найкраще тамує спрагу. Можна також приготувати лимонад чи фруктово-ягідний узвар, а от від солодких газованих напоїв краще відмовтесь, а дітям їх узагалі не давайте.

Розваги на природі

Заздалегідь продумайте розваги для дітей та дорослих:

1. Візьміть усе необхідне для активних ігор (волейболу, бадмінтону, фризбі). Також варто прихопити настільні ігри, якщо активностям завадить дощ або ж гостям захочеться спокійніших розваг.

2. Якщо у вас тематична вечірка – подбайте про декорації й попередьте запрошених, щоб дібрали відповідне вбрання.

3. Організуйте легкі вікторини, конкурси з призами – нехай ваше святкування залишить у всієї компанії лише найприємніші спогади.

До речі, не забудьте доручити комусь фотографувати всі яскраві моменти, щоб вони залишилися не тільки у вашій пам'яті, а й в альбомі. Переглядаючи знімки з літнього пікніка, ви знову й знову проживатимете увесь вир емоцій, що панували на святі. А позитивний настрій – це ще одна підвалина міцного здоров'я.

Отже, насолоджуйтеся літом, частіше радійте, дбайте про гігієну – і будьте здорові!