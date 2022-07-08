Інколи під час медичної комісії лікарі можуть робити помилкові висновки або випадково пропускають хронічні захворювання, які дають право на відстрочку або звільнення від військової служби за станом здоров'я.

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Чому потрібно оскаржувати рішення, якщо ви справді хворі

В такому випадку можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). Це потрібно робити, тому що хронічні або тимчасові захворювання підчас виконання бойового завдання, можуть наразити на необґрунтовану небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів. Такі військові можуть принести більше шкоди ніж користі.

Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України рішення ВЛК може переглядатися:

Самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду;

ВЛК військового комісаріату областей (центр комплектування та соціальної підтримки), міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату;

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК (Центральною військово-лікарською комісією в Києві);

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства.

Які підстави для оскарження висновку ВЛК

Підстав для оскарження може бути багато, ось деякі з них:

наявність або відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тої спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до Таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Але оскаржувати висновок військово-лікарської комісії безпідставно не вийде, це можна робити лише за наявності непоміченої хвороби або помилки збоку ВЛК, і аж ніяк не повинен розглядатися як спосіб затягуванню процесу мобілізації або ухилення від військового обов’язку.