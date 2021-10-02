В Україні є можливість зробити щеплення різними вакцинами проти коронавірусу. До прикладу, перше щеплення можна отримати препаратами AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Pfizer-BioNTech, а друге – вакцинами від Moderna або Pfizer-BioNTech.

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Як згенерувати COVID-сертифікат в "Дія", якщо вакцинувалися різними вакцинами

Передусім необхідно оновити застосунок в AppStore або Google Play.

Далі слід натиснути "Послуги", після цього – "COVID-сертифікати" і "Отримати сертифікат". Наприкінці у вас попросять підписати згоду на передавання даних "Дія.Підписом".

"Коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.

Які COVID-сертифікати доступні в Україні

Нині в Україні є 2 типи сертифікатів – внутрішній та зовнішній. Зовнішній сертифікат, тобто міжнародний, генерується після повного курсу вакцинації та діє 365 днів. Його можна згенерувати на порталі "Дія" та навіть завантажити на телефон у форматі PDF. За бажанням документ можна видрукувати.

Окрім цього, в Україні є 2 види внутрішніх COVID-сертифікатів: жовтий та зелений.