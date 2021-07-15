COVID-сертифікат є свідченням того, що власник чи власниця документу не є носієм коронавірусу. З його наявністю легше поїхати закордон, зокрема в країни ЄС.
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Де отримати ковід сертифікат
COVID-сертифікат можна отримати в сімейного лікаря. Якщо декларації немає, то очільник МОЗ Віктор Ляшко рекомендує таки обрати собі спеціаліста.
Перше – це треба піти та підписати декларацію з сімейний лікарем. Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення,
– каже Ляшко.
Він нагадав, що до постанови Кабміну вже внесли зміни, за якими COVID-сертифікат буде дійсним протягом 180 днів.
Труднощі, які можуть виникнути під час отримання документу
За бажанням отримати документ, можна зіштовхнутися з проблемою. У пункті вакцинації можуть некоректно ввести дані, що ускладнить отримання документу. Та Ляшко запевняє, що МОЗ працює над покращенням системи.
У чому зараз проблема? Наприклад, ми зробили щеплення в центрі вакцинації, потім прийшли до сімейного лікаря, сімейний лікар вбиває в базі "Ляшко", а там було написано "Ляжко". І тому цих даних не видно в базі. Зараз система підтягне декілька варіантів і лікар вже зорієнтується за ініціалами, датою народження, і обере з переліку потрібне,
– сказав міністр.
Також Ляшко зазначив, що надалі з'явиться каталог вакцин, і медик не буде вбивати все сам, а вибере препарат із переліку.
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Умови отримання сертифікату:
- Якщо людина отримала дві дози вакцини проти COVID-19;
- Якщо є негативний ПЛР-тест (термін дії – 72 години);
- Якщо людина перехворіла на COVID-19 і дані про це внесено до електронної системи охорони здоров’я (термін дії – 180 діб з дня отримання лабораторного підтвердження).
У документі також міститимуться дані про людину, яка отримала його:
- прізвище й ім'я;
- серія та номер закордонного паспорта;
- дані про лікаря, який заповнював документ.
Отримати сертифікат можна безплатно за посиланням: https://team.diia.gov.ua.