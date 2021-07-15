Як і де отримати COVID-сертифікати, якщо немає сімейного лікаря: пояснення Ляшка

З 1 липня 2021 року українці можуть отримати COVID-сертифікат. Його видає сімейний лікар за умови повної вакцинації. Однак сертифікат можна отримати й тим українцям, які не мають підписаної декларації з медиком.

COVID-сертифікат є свідченням того, що власник чи власниця документу не є носієм коронавірусу. З його наявністю легше поїхати закордон, зокрема в країни ЄС.

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Де отримати ковід сертифікат

COVID-сертифікат можна отримати в сімейного лікаря. Якщо декларації немає, то очільник МОЗ Віктор Ляшко рекомендує таки обрати собі спеціаліста.

Перше – це треба піти та підписати декларацію з сімейний лікарем. Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення,

– каже Ляшко.

Він нагадав, що до постанови Кабміну вже внесли зміни, за якими COVID-сертифікат буде дійсним протягом 180 днів.

Труднощі, які можуть виникнути під час отримання документу

За бажанням отримати документ, можна зіштовхнутися з проблемою. У пункті вакцинації можуть некоректно ввести дані, що ускладнить отримання документу. Та Ляшко запевняє, що МОЗ працює над покращенням системи.

У чому зараз проблема? Наприклад, ми зробили щеплення в центрі вакцинації, потім прийшли до сімейного лікаря, сімейний лікар вбиває в базі "Ляшко", а там було написано "Ляжко". І тому цих даних не видно в базі. Зараз система підтягне декілька варіантів і лікар вже зорієнтується за ініціалами, датою народження, і обере з переліку потрібне,

– сказав міністр.

Також Ляшко зазначив, що надалі з'явиться каталог вакцин, і медик не буде вбивати все сам, а вибере препарат із переліку.

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Умови отримання сертифікату:

Якщо людина отримала дві дози вакцини проти COVID-19;

Якщо є негативний ПЛР-тест (термін дії – 72 години);

Якщо людина перехворіла на COVID-19 і дані про це внесено до електронної системи охорони здоров’я (термін дії – 180 діб з дня отримання лабораторного підтвердження).

У документі також міститимуться дані про людину, яка отримала його:

прізвище й ім'я;

серія та номер закордонного паспорта;

дані про лікаря, який заповнював документ.

Отримати сертифікат можна безплатно за посиланням: https://team.diia.gov.ua.