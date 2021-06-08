У МОЗ наголосили, що друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою.

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Важливо! Ви вважаєтеся повністю вакцинованими тільки після введення другої дози вакцини для кількадозних вакцин – саме ними вакцинують в Україні,

– наголосили у пресслужбі.

Друга доза вакцини має бути введена через:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів

Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів

Як отримати другу дозу вакцини

Для вакцинації другою дозою кожну людину запросять телефонним дзвінком за контактом, який вона залишила після першого щеплення.

Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець – він організовує і друге щеплення.

Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні,

– заявили у МОЗ.

Чи вакцинуватимуть людей, які були щеплені залишковими дозами

Так, другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

У МОЗ нагадали, що вакцинація проти COVID-19 для українців є добровільною та безоплатною.