Як отримати другу дозу проти коронавірусу в Україні: дані МОЗ

У МОЗ України нагадали, яким має бути інтервал між першою і другою дозами вакцини проти коронавірусу.
У МОЗ наголосили, що друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою.
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Важливо! Ви вважаєтеся повністю вакцинованими тільки після введення другої дози вакцини для кількадозних вакцин – саме ними вакцинують в Україні,
– наголосили у пресслужбі.
Друга доза вакцини має бути введена через:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день
- CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів
- Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів
Як отримати другу дозу вакцини
Для вакцинації другою дозою кожну людину запросять телефонним дзвінком за контактом, який вона залишила після першого щеплення.
Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.
Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець – він організовує і друге щеплення.
Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні,
– заявили у МОЗ.
Чи вакцинуватимуть людей, які були щеплені залишковими дозами
Так, другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.
У МОЗ нагадали, що вакцинація проти COVID-19 для українців є добровільною та безоплатною.