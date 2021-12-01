Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо. Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.

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Які послуги у лікарнях не оплачує держава

Пацієнту потрібно платити за такі послуги:

  • обстеження, якщо у пацієнта немає направлення від лікаря.

Наприклад, коли людина сама вирішила обстежитися або хоче звернутись до ще одного фахівця по альтернативну думку.

  • медичні послуги у приватній лікарні, які не надаються за договором з НСЗУ;
  • поліпшений сервіс – окрема палата у стаціонарі, покращене харчування тощо;
  • профілактичний огляд перед працевлаштуванням для дорослого пацієнта.

А також усі послуги з переліку платних:

  • лікувальний масаж;
  • анонімне обстеження та лікування пацієнтів із хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);
  • анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію;
  • лікування безпліддя, зокрема хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона;
  • косметологічні послуги;
  • медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу;
  • корекція зору;
  • протезування, зокрема зубне, слухове, очне тощо.

Оплачувати ці послуги потрібно офіційно і за встановленими тарифами у касах медзакладів.

Як отримати послуги безоплатно

Щоб отримати послуги за Програмою медичних гарантій безкоштовно, пацієнт має дотримуватись кількох правил:

  • Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.
  • Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" або інсулін, потрібно мати електронний рецепт.
  • Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар.
  • Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.