Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо. Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.

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Довідка! За даними НСЗУ, наразі понад 3300 медичних закладів уклали договори з НСЗУ. З 2465 – це комунальні заклади, а також понад 500 лікарів-ФОП і майже 300 приватних клінік.

Які послуги у лікарнях не оплачує держава

Пацієнту потрібно платити за такі послуги:

обстеження, якщо у пацієнта немає направлення від лікаря.

Наприклад, коли людина сама вирішила обстежитися або хоче звернутись до ще одного фахівця по альтернативну думку.

медичні послуги у приватній лікарні, які не надаються за договором з НСЗУ;

поліпшений сервіс – окрема палата у стаціонарі, покращене харчування тощо;

профілактичний огляд перед працевлаштуванням для дорослого пацієнта.

А також усі послуги з переліку платних:

лікувальний масаж;

анонімне обстеження та лікування пацієнтів із хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);

анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію;

лікування безпліддя, зокрема хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона;

косметологічні послуги;

медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу;

корекція зору;

протезування, зокрема зубне, слухове, очне тощо.

Оплачувати ці послуги потрібно офіційно і за встановленими тарифами у касах медзакладів.

Як отримати послуги безоплатно

Щоб отримати послуги за Програмою медичних гарантій безкоштовно, пацієнт має дотримуватись кількох правил:

Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" або інсулін, потрібно мати електронний рецепт.

Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар.

Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.

Важливо! Якщо вам відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувались усіх правил, повідомте про це керівника медичного закладу та НСЗУ.