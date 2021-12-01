Як отримати медичні послуги безкоштовно, а за які доведеться платити
Джерело:НСЗУ
Медичним закладам, які укладають договори з Національною службою здоров'я, держава відшкодовує кошти за ліки та послуги, передбачені Програмою медичних гарантій.
Пацієнти можуть безкоштовно отримати невідкладну допомогу, пройти онкодіагностику, отримати допомогу при серцево-судинних захворюваннях, тощо. Однак не вся медицина є безкоштовною. Зокрема, пацієнти повинні платити за протезування зубів, корекцію зору та масаж.
Увага Ляшко пояснив високі показники смертності від COVID-19Довідка! За даними НСЗУ, наразі понад 3300 медичних закладів уклали договори з НСЗУ. З 2465 – це комунальні заклади, а також понад 500 лікарів-ФОП і майже 300 приватних клінік.
Які послуги у лікарнях не оплачує держава
Пацієнту потрібно платити за такі послуги:
- обстеження, якщо у пацієнта немає направлення від лікаря.
Наприклад, коли людина сама вирішила обстежитися або хоче звернутись до ще одного фахівця по альтернативну думку.
- медичні послуги у приватній лікарні, які не надаються за договором з НСЗУ;
- поліпшений сервіс – окрема палата у стаціонарі, покращене харчування тощо;
- профілактичний огляд перед працевлаштуванням для дорослого пацієнта.
А також усі послуги з переліку платних:
- лікувальний масаж;
- анонімне обстеження та лікування пацієнтів із хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД);
- анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію;
- лікування безпліддя, зокрема хірургічні методи, штучне запліднення та імплантація ембріона;
- косметологічні послуги;
- медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу;
- корекція зору;
- протезування, зокрема зубне, слухове, очне тощо.
Оплачувати ці послуги потрібно офіційно і за встановленими тарифами у касах медзакладів.
Як отримати послуги безоплатно
Щоб отримати послуги за Програмою медичних гарантій безкоштовно, пацієнт має дотримуватись кількох правил:
- Щоб отримати безоплатний перелік послуг на первинній ланці, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.
- Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" або інсулін, потрібно мати електронний рецепт.
- Пройти планове обстеження безоплатно можна за електронним направленням. Його виписує лікар.
- Завжди безоплатно і без направлення надається невідкладна допомога. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з лікарем первинки.