У МОЗ розповіли, що підтвердити вакцинацію в Україні можна пред'явивши відповідну довідку про щеплення. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати або в сімейного лікаря, або в пункті щеплення.
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Що потрібно зробити
- Зверніться до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення
- Пред'явіть лікарю офіційно завірену довідку, яка підтверджує факт отримання однієї чи двох доз вакцини, зроблених за межами України.
- Лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров’я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела).
- Лікар роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення).
Однак, згенерувати цифровий COVID-сертифікат у Дії, вакциновані за кордоном українці поки що не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними.
Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
- За минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплення – це більше, ніж за весь червень.
- Вчора проти коронавірусу вакцинували 117 818 людей. 89 546 з них отримали першу дозу, а решта 28 272 – другу.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців. 10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом в країні провели 17 695 591 COVID-щеплення.