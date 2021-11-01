Як отримати сертифікат вакцинації, якщо робили щеплення за кордоном

​​Українці, які вакцинуватись проти COVID-19 за кордоном, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію у свого сімейного лікаря.

У МОЗ розповіли, що підтвердити вакцинацію в Україні можна пред'явивши відповідну довідку про щеплення. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати або в сімейного лікаря, або в пункті щеплення.

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Що потрібно зробити

Зверніться до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення

Пред'явіть лікарю офіційно завірену довідку, яка підтверджує факт отримання однієї чи двох доз вакцини, зроблених за межами України.

Лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров’я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела).

Лікар роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення).

За відсутності документа, який підтверджує факт вакцинації за кордоном, лікар не зможе внести дані до електронної системи охорони здоров'я. Відтак, видати Міжнародне свідоцтво також буде неможливо.

Однак, згенерувати цифровий COVID-сертифікат у Дії, вакциновані за кордоном українці поки що не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними.



​Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ