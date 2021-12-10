Як отримати щеплення, якщо ви купили сертифікат про вакцинацію: пояснення Ляшка

Люди, які мають куплений сертифікат вакцинації, можуть отримати щеплення проти коронавірусу. Але для цього вони мають добровільно зізнаються у скоєному та активно сприятимуть розкриттю злочину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, люди з підробленими сертифікатами часто звертаються за справжнім щепленням.

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Віктор Ляшко “Але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений документ”.

Як вакцинуватися, якщо купив сертифікат

Міністр розповів, що робити таким людям:

Людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, але хоче отримати щеплення проти коронавірусу, звертається до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації.

Лікар викликає поліцію, вона фіксує наявність в особи фейкового документа, вилучає цей документ на експертизу і проводить відповідні процесуальні дії.

За даним фактом слідчі відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений сертифікат, стає його учасником.

Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про те, як і де отримала підроблений сертифікат і "своєю поведінкою всіляко сприяти розкриттю злочину".

Ляшко зауважив, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд.

Хто отримає покарання

Ляшко також підкреслив, що звільнення від кримінальної відповідальності точно не торкнеться осіб, які продавали сертифікати, або були організаторами та співучасниками таких злочинів.

Зараз на розгляді ВР перебуває законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Він передбачає до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років за виготовлення та продаж підроблених документів про щеплення.