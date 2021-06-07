Як отримати свідоцтво про вакцинацію: актуальні вимоги

Українці, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що міститиме документ та які вимоги до його отримання.

Який вигляд має документ та як його отримати

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря. Свідоцтво підійде для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

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Які дані містить свідоцтво

Для вакцин, які вводять кількома дозами, свідоцтво видається лише після отримання останньої дози.

У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латинкою – так само, як у закордонному паспорті, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

Обов'язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

Крім того, свідоцтво повинне бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

І буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження

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