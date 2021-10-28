Як отримати вакцину, якщо купили COVID-сертифікат: пояснення Кузіна
Джерело:Українська правда
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав українців не вірити у фейки про вакцини проти коронавірусної інфекції. Та розповів, як отримати щеплення, якщо людини купила фейковий сертифікат.
Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Кузіна, зараз 8 з 10 людей, які помирають, це люди похилого віку.
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Фейки про вакцинацію
Тому він закликає кожного захистити своїх рідних та близьких, і спонукати їх до вакцинації. Також головний санітарний лікар наголосив, що вакцини є ефективними та безпечними, це підтверджує низка досліджень.
Ігор Кузін
“Тому не довіряйте фейкам або якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на ваше ДНК”.
Як отримати щеплення, якщо купили підроблений сертифікат
За його словами, якщо людина придбала підроблений сертифікат про вакцинацію і скористалася ним, то їй варто звернутися до пункту щеплення та отримати справжню вакцину та повний курс щеплень.
Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Нацполіція, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше,
– сказав Кузін.
Вакцинація в Україні: коротко
- 27 жовтня в Україні зробили 291 985 щеплень проти Covid, що на 692 щеплення більше, ніж рекорд, встановлений днем раніше.
- Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували 9 576 177 людей.
- Отримали одну дозу – 9 576 175 людей
- Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 16 793 558 щеплення.