Як отримати вакцину, якщо купили COVID-сертифікат: пояснення Кузіна

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін закликав українців не вірити у фейки про вакцини проти коронавірусної інфекції. Та розповів, як отримати щеплення, якщо людини купила фейковий сертифікат.

Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Кузіна, зараз 8 з 10 людей, які помирають, це люди похилого віку.

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Фейки про вакцинацію

Тому він закликає кожного захистити своїх рідних та близьких, і спонукати їх до вакцинації. Також головний санітарний лікар наголосив, що вакцини є ефективними та безпечними, це підтверджує низка досліджень.

Ігор Кузін “Тому не довіряйте фейкам або якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на ваше ДНК”.

Як отримати щеплення, якщо купили підроблений сертифікат

За його словами, якщо людина придбала підроблений сертифікат про вакцинацію і скористалася ним, то їй варто звернутися до пункту щеплення та отримати справжню вакцину та повний курс щеплень.

Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Нацполіція, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше,

– сказав Кузін.

Вакцинація в Україні: коротко