Дослідникам із Норвегії вдалося визначити молекулярні причини, які на тлі надмірної ваги підвищують ризик розвитку злоякісної пухлини.

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Молекулярний механізм, який запускає рак

До розвитку раку призводять генетичні зміни, що порушують нормальне обмеження зростання клітин. Надмірна вага вже давно відноситься до факторів ризику раку. Проте досі вчені не знали точних причин цього взаємозв'язку.

Увага! Сьогодні від надмірної ваги та ожиріння страждає приблизно чверть населення світу, а на тлі безперервного зростання цих показників вчені прогнозують і зростання захворюваності на рак.

Виявилося, що пов'язані з ожирінням ліпіди роблять ракові клітини більш агресивними та схильними до утворення пухлин. Це зумовлено тим, що клітини адаптуються у відповідь на мікрооточення клітин раку, а не на їхнє поширення.

Це означає, що навіть за відсутності нових генних мутацій, ожиріння збільшує ризик утворення пухлини,

– пояснив співавтор роботи Нільс Хальберг.

Важливі висновки

Тепер вчені розкрили взаємодію двох складних захворювань. Це дозволить розробити ефективніші методи лікування раку та з особливою увагою відстежувати стан пацієнтів з раком та ожирінням, а також здорових людей з надмірною вагою.

Трохи цифр: За статистикою, у світі живе майже 2 мільярди дорослих та дітей із надмірною вагою, тому вчені прогнозують зростання захворюваності на рак. Сьогодні ожиріння провокує приблизно пів мільйона нових випадків щороку.

Також, як відомо, ожиріння є провідним чинником ризику цукрового діабету другого типу.