Щоб оцінити вплив тривалих локдаунів на приріст населення, вчені проаналізували коефіцієнт народжуваності в кінці 2020 року у 22 країнах з високим рівнем доходу і порівняли ці дані з показниками до пандемії. У сукупності на ці держави припадає 37% від загальносвітового числа зареєстрованих випадків коронавірусу і 34% смертей від COVID-19.

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В яких країнах зменшилась народжуваність через пандемію

Результати показали, що в більшості країн багато людей фертильного віку вирішили почекати з дітонародженням. Найсуттєвіше зниження коефіцієнта народжуваності спостерігається в Італії: -9,1% в порівнянні з прогнозами на основі показників минулих років. Негативні тенденції за кількістю народжень зафіксовані в Угорщині (-8,5%), Іспанії (-8,4%), Португалії (-6,6%). У США народжуваність зменшилася на 7,1% в порівнянні з 2019 роком.

На які країни не вплинула пандемія

Виняток склали лише Данія, Фінляндія, Німеччина і Нідерланди. На думку авторів дослідження, це пов'язано з соціальною політикою і підтримкою сім'ї в цих країнах.

Вчені відзначили, що ці дані узгоджуються з результатами опитувань про плани народження, проведених в Німеччині, Франції, Іспанії та Великобританії на початку першої хвилі COVID-19. Близько 73% людей, які хотіли завести дітей у 2020 році, вирішили відкласти вагітність або взагалі відмовилися від таких планів.

Чому люди відмовляються від народження дітей

Крім того, у 2020 році близько 8% жінок в Японії, які перервали вагітність, наважилися на цей крок через пандемію. Більшість з них змушені були зробити аборт у зв'язку з втратою роботи або зниження доходу, інші зізналися, що бояться заразитися коронавірусом під час вагітності.

Ситуація в Україні

Джерело: Opendatabot

У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осіб.