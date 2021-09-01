Як пандемія вплинула на народжуваність

Під час перших локдаунів в Європі висловлювалися припущення, що самоізоляція та інші обмеження призведуть до вибухового збільшення народжуваності, оскільки пари будуть більше часу проводити разом. Але це призвело до протилежного ефекту.

Щоб оцінити вплив тривалих локдаунів на приріст населення, вчені проаналізували коефіцієнт народжуваності в кінці 2020 року у 22 країнах з високим рівнем доходу і порівняли ці дані з показниками до пандемії. У сукупності на ці держави припадає 37% від загальносвітового числа зареєстрованих випадків коронавірусу і 34% смертей від COVID-19.

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В яких країнах зменшилась народжуваність через пандемію

Результати показали, що в більшості країн багато людей фертильного віку вирішили почекати з дітонародженням. Найсуттєвіше зниження коефіцієнта народжуваності спостерігається в Італії: -9,1% в порівнянні з прогнозами на основі показників минулих років. Негативні тенденції за кількістю народжень зафіксовані в Угорщині (-8,5%), Іспанії (-8,4%), Португалії (-6,6%). У США народжуваність зменшилася на 7,1% в порівнянні з 2019 роком.

На які країни не вплинула пандемія

Виняток склали лише Данія, Фінляндія, Німеччина і Нідерланди. На думку авторів дослідження, це пов'язано з соціальною політикою і підтримкою сім'ї в цих країнах.

Вчені відзначили, що ці дані узгоджуються з результатами опитувань про плани народження, проведених в Німеччині, Франції, Іспанії та Великобританії на початку першої хвилі COVID-19. Близько 73% людей, які хотіли завести дітей у 2020 році, вирішили відкласти вагітність або взагалі відмовилися від таких планів.

Чому люди відмовляються від народження дітей

Крім того, у 2020 році близько 8% жінок в Японії, які перервали вагітність, наважилися на цей крок через пандемію. Більшість з них змушені були зробити аборт у зв'язку з втратою роботи або зниження доходу, інші зізналися, що бояться заразитися коронавірусом під час вагітності.

Ситуація в Україні

Джерело: Opendatabot

У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осіб.