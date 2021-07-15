Як пандемія вплинула на планову вакцинацію: тривожні цифри

Нове дослідження показало, що пандемія COVID-19 стала причиною найбільшої глобальної затримки вакцинації в історії. Це поставило під загрозу здоров'я мільйонів дітей.

Затримка планової вакцинації

Вчені виявили, що у 2020 році частка дітей, які отримали першу дозу вакцини від кору і третю дозу вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку впала нижче 80% для кожної з вакцин. Цей показник виявився на 7% нижчим ніж очікували експерти.

Також на тему: За два тижні в Україні зробили мільйон COVID-щеплень

Вчені пишуть, що до грудня 2020 році щомісячна кількість призначуваних доз вакцин стало наближатися до очікуваного. Однак вони попереджають, що продовження поширення нових варіантів вірусу і фокус на щеплення проти COVID-19 може негативно вплинути на ці позитивні тенденції.

Причини низької вакцинації

Причини затримки вакцинації були різними:

Локдауни могли перешкоджати пересуванню як дітей з батьками, так і медпрацівників.

Пандемія привела до порушення поставок вакцин, багато батьків могли уникати медичних установ, побоюючись зараження COVID-19.

Також мало вплив те, що медичному персоналу часто не вистачало індивідуальних засобів захисту для роботи.

Багато медиків були мобілізовані на боротьбу з пандемією.

Автори дослідження підкреслили, що без цілеспрямованих дій з підтримки рівня охоплення вакцинацією всьому світу буде загрожувати небезпека інфекцій, які можна попередити за допомогою щеплень.

Як відбувалося дослідження

Для оцінки охоплення вакцинацією вчені використовували офіційні дані та електронні бази медичних карток. У країнах, які їх не представили, вони орієнтувалися на зміну мобільності людей. Дані про неї були отримані завдяки анонімному спостереження за пересуванням абонентів стільникових телефонів в 134 країнах.

Цей показник є непрямою ознакою глибших порушень в суспільстві, включаючи затримку доставки вакцин. Однак в таких випадках, попереджають автори, їх оцінки могли виявитися неточними.