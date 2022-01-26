Як пандемія вплинула на сон людей

За оцінками вчених, під час пандемії щонайменше кожен третій дорослий відчуває хронічний стрес. Вічна невизначеність, тривожні новини, страх за себе та близьких – все це значно знижує якість життя та сну.

Нове дослідження сну

В опитуванні, проведеному в рамках Міжнародного дослідження сну, взяли участь 544 особи 34 – 44 років з 14 країн п'яти континентів. Деякі з них перенесли коронавірус у безсимптомній формі, інші – у легкій, або у тяжкій формі.

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Респонденти заповнили анкети, в яких відповіли на питання про якість та тривалість сну та частоту нічних комарів. Отримані результати порівнювалися з даними 544 осіб, які брали участь у подібному дослідженні до пандемії.

Пандемія негативно вплинула на сон

Як і очікувалося, якість сну значно погіршилася у всіх учасників із першої групи під час пандемії. У всіх була відзначена підвищена активність уві сні, вони частіше бачили кошмари. Примітно, що частота і підвищена активність була безпосередньо пов'язана з перенесеним COVID-19 – чим тяжче захворювання, тим неспокійнішим був сон у пацієнта.

Важкість перенесеного коронавірусу має значення

Автори дослідження зазначили, що у респондентів після помірної або важкої форми коронавірусу була підвищена кількість кошмарів, які повторюються, коли людина регулярно бачить уві сні один і той же страшний сюжет. Це може бути симптомом посттравматичного стресового розладу (ПТСР) через переживання, пов'язані з госпіталізацією, ізоляцією від близьких людей та страху за своє життя.

У деяких учасників нічні кошмари пов'язані з іншими симптомами психопатології та суїцидальною поведінкою, і все це може помітно впливати на життя людини,

– зазначили науковці.

У своїй роботі фахівці не описували зміст кошмарних снів, на які страждали учасники.

Раніше дослідження клініки Клівленда показало, що у людей з порушеннями сну значно вищі ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.