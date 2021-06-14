Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди

Після року пандемії мало хто вважає, що пандемія закінчиться, і все буде "як раніше". Ми усвідомлюємо, що наше життя змінилося, і можна тільки гадати, що ж буде далі. Ось 5 речей, які, як показують дослідження, залишаться з нами назавжди.

1. Покупки онлайн

Відома компанія "Делойт" дослідила, як поводилися українські споживачі протягом останнього року і як вплинуло поширення COVID-19 на їхні купівельні звички. Виявилося, що карантин став каталізатором діджиталізації сфери ритейлу. 63% опитуваних зазначили, що карантин вплинув на їхні споживацькі звички.

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Багато що українці стали купувати в інтернеті, і ця тенденція поширюється не тільки в нас, а й по всьому світі. У ковідному 2020 році покупці витратили в інтернеті на 900 мільярдів доларів більше, ніж за два попередніх роки, повідомили аналітики Mastercard.

Так, частково люди повернуться в офлайн, але не усі й не за всіма товарами. Більшість науковців зазначає, що купівельні звички змінилися безповоротно, і торгівля онлайн буде тільки зростати.

Люди зрозуміли переваги доставок, онлайн-магазинів, віддаленої роботи. Більше не існує товарів, які не можна купити в інтернеті. Онлайн-шопінг увійшов у число найпопулярніших занять. Відповідно, кожному бренду час замислитись, як задовольнити потребу клієнта здійснювати покупки, не встаючи з дивану.

Один з інтернет-магазинів, який запустився саме у "карантинний рік" –, де на одному майданчику можна купити все, що потрібно для дому.



Всі товари можна легко замовляти з доставкою / Фото Unsplash

2. Робота онлайн

Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг у відеозверненні до 45-тисячного персоналу компанії оголосив, що через 5 – 10 років половина штату Facebook не повинна сидіти в офісах. Онлайн-робота – також наочний постпандемійний тренд. Великі компанії підтримують ідею роботи вдома і гнучких графіків. Багато з них вводять в дію так звану гібридну модель – частину тижня співробітник може працювати з дому, частину з офісу.

Експерти ринку праці вважають, що віддалена робота допоможе, нарешті, досягнути бажаного work–life balance – балансу між роботою та особистим життям. Люди зможуть приділяти більше часу своїм сім'ям, а компанії – економити на офісних витратах.

3. Мій будинок – моя фортеця

У всьому світі зросла увага до житлових помешкань. Англійці, наприклад, завжди дотримувалися правила "Мій будинок – моя фортеця". Під час пандемії весь світ також перейнявся цією простою істиною. Коли люди зрозуміли, що будинок може стати офісом на невизначений час, ми замислилися над організацією простору.

Зросла цінність власної нерухомості, бо коли ти занадто мобільний і не маєш постійного житла, необхідність самоізоляції може стати великою проблемою. Ймовірно, що попит на окремі, більш ізольовані від сусідів, квартири, а також будинки за містом, буде й надалі зростати.

Також страх перед вірусом примусив усіх поставитися до прибирання з подвійною увагою. Під час карантину усі стали більше готувати та прибирати вдома: якщо світ з'їхав з розуму і ти не можеш контролювати ситуацію зовні, контролюй ситуацію хоча б у себе в оселі.



Працювати з дому стало звичним явищем у час пандемії / Фото Unsplash

4. Тотальна дезінфекція

У цілому громадяни усіх країн світу засвоїли прописні істини: за руки не вітаємося, обіймаємось вибірково, безпечніше тримати дистанцію, а найкраща доставка – безконтактна. Ми хочемо менше бувати в натовпі, багато хто пересів на велосипеди, уникаючи громадського транспорту. Ми по сто разів на день миємо руки. Під час пандемії виробництво дезінфікуючих засобів у світі побило усі рекорди. Так, у США попит на гелі та санітайзери для рук зріс приблизно на 1400%.

Маски стали таким же аксесуаром, як і шарфики. За їх виробництво взялися люксові марки та виробники демократичного одягу (Louis Vuitton, Uniqlo, Hello Kitty), автомобільні бренди (Lamborghini, BMW), великі ритейлери, як от IKEA. Однак після пандемії, як вважають дослідники, виробництво масок скоротиться, а ось виробництво дезінфікуючих засобів для рук хоч і зменшиться, але все одно буде вище, ніж до пандемії.

Засоби дезінфекції залишаться з нами тому, що тепер усі розуміють ціну елементарних гігієнічних навичок. Крім гелів, виробники пропонують й інші види дезінфекторів – той же український гігант "Біосфера", наприклад, має в асортименті дезінфікуючі вологі серветки



Антибактеріальні серветки / Фото Smile

Вони здатні вбивати будь-які віруси, в тому числі й COVID-19. Серветки мають спеціальний антибактеріальний склад та допомагають очистити шкіру рук, а також предмети побутового призначення. Вони зручні тим, що можна протерти екран телефону, спортивні тренажери, стіл в їдальні або в офісі, кермо автомобіля та інші поверхні, що не дуже практично з гелем. А придбати їх можна як офлайн, так і онлайн, в тому ж інтернет-магазині Sfera.ua.

5. Цінність стосунків

Пандемія зіштовхнула нас з новим співрозмовником – самим собою. Не всім сподобалося те, що вони побачили та відчули, тому багато хто переосмислив своє життя і місце теплих стосунків в ньому.

Багато психологів стверджують, що люди, які скучили за соціумом, будуть добрішими, країни, об'єднані спільною загрозою, почнуть допомагати одна одній.

Ми нарешті зрозуміли, що спілкування це все-таки розкіш. Тому після пандемії цінність стосунків зростатиме, ми більше уваги приділятимемо сім'ям, розуміючи, що ці маленькі осередки насправді – Всесвіти. І це, мабуть, гарний побічний ефект пандемії.



Антибактеріальні серветки – незамінні у час пандемії / Фото Smile