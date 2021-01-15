Стандартні тести на ковід аналізують зразки, взяті з носа і горла. Але вивчення слини на SARS-CoV-2 дозволили виявити чітку кореляцію між високим рівнем вірусу і госпіталізацією або смертю.

Зразок слини може вказати на важкість COVID-19

Попередньо дослідники помітили певну кореляцію між кількістю вірусу в мазках госпіталізованих пацієнтів з важкістю перебігу хвороби. Тепер же вчені розробили кілька тестів на коронавірус за зразком слини, одними з перших в цій області були вчені з Єльського університету, пише Science.

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Тепер дослідники порівняли вірусне навантаження в слині і мазку з носогорла 154 пацієнтів і 109 здорових людей. Вони розділили пацієнтів на групи з низьким, середнім і високим вірусними навантаженнями на підставі обох типів тестів. Потім вони порівняли результати аналізів з симптомами.



Аналіз слини допоможе краще діагностувати коронавірус / Фото GETTY IMAGES

Імунні сигнали закодовані в слині

Виявилось, що пацієнти, які хворіли в тяжкій формі мали більше вірусних клітин у зразках слини, але не в мазках. У пацієнтів, які одужали, вірусне навантаження з часом знижувалася.

Також дослідники виявили, що високе вірусне навантаження в слині корелює з високими рівнями імунних сигналів, таких як цитокіни і хемокіни – неспецифічні молекули, які накопичуються у відповідь на вірусну інфекцію і пов'язані з ушкодженнями тканин.

Перспектива відкриття

Люди, у яких більше вірусу в слині, також втрачали більше клітин, які відповідають за імунну відповідь, у них нижчий рівень антитіл до шиповидного білка коронавірусу і вони повільніше розвивають імунну реакцію.

За словами вчених, слина може бути кращим способом прогнозування результатів захворювання, ніж мазок з носоглотки, тому що останній береться з верхніх дихальних шляхів, тоді як важке захворювання пов'язане з ушкодженнями глибоко в легенях.