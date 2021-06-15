Як відбувалося дослідження

У дослідженні, що триває беруть участь близько 4 тисяч медичних працівників та співробітників екстрених служб, які мають підвищений ризик зараження коронавірусів. Починаючи з грудня минулого року добровольці щотижня здавали мазки з носа для ПЛР-тестування.

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Якщо результат був позитивний, фахівці проводили додаткове тестування для визначення вірусного навантаження і постійно спостерігали за самопочуттям заражених. При аналізі даних експерти враховували статус вакцинації учасників, а також використання засобів індивідуального захисту і рівень захворюваності в кожному конкретному районі.

Вплив вакцинації на перебіг коронавірусу

З грудня по квітень коронавірус підтвердився у 204 осіб, з них вакцину отримали 16.

Повністю щеплені люди захищені від зараження SARS-CoV-2 на 91%, ті, кому вкололи тільки один компонент – на 81%.

Пацієнти, які отримали навіть одну дозу вакцини, перенесли інфекцію легше і видужували в середньому на два дні раніше нещеплених.

Крім того, у них був значно знижений ризик (60%) розвитку таких неприємних симптомів, як лихоманка або озноб. Деякі добровольці перенесли інфекцію безсимптомно.

Дослідження показало також, що повністю або частково вакциновані люди, які заразилися SARS-CoV-2, з меншою ймовірністю передадуть інфекцію іншим, оскільки вірусне навантаження у них в середньому на 40% нижче. В мазках з носа щеплених учасників вірус визначався на шість днів менше в порівнянні з нещепленими.