Дослідники проаналізували дані про 19 650 дорослих американців у віці від 20 до 60 років, які брали участь у Національному обстеженні здоров'я і харчування з 2007 по 2018 рік.

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В опитування входили 24-годинні відгуки про харчування від кожного учасника з докладним описом не тільки про час споживання їжі, а й про середню кількість нічного сну впродовж робочого тижня.

Команда штату Огайо розділила учасників на тих, хто дотримувався та не дотримувався рекомендації по сну. Використовуючи бази даних Міністерства сільського господарства США, дослідники оцінили споживання учасниками поживних речовин, пов'язаних з закусками, а потім розбили всі закуски на групи продуктів.

Для аналізу встановили три тимчасові інтервали для перекусів: 2:00 – 11:59, 12:00 – 17:59, 12 і 18:00 – 1:59.

Результати дослідження

Статистичний аналіз показав, що 95,5% людей споживали хоча б одну закуску в день.

Серед всіх учасників понад 50% калорій під час перекусів входили до двох широких категорій, які включали газовані й енергетичні напої, також чипси, кренделі, печиво і випічку.

Люди, які не дотримувався рекомендації по сну, з більшою ймовірністю з'їдали ранковий перекус і рідше з'їдали полуденок. Їхні закуски зазвичай були з великою кількістю калорій, але з меншою поживною цінністю.

Дотримання рекомендацій по сну допомагає нам задовольнити ту конкретну потребу уві сні, яка пов'язана з нашим здоров'ям, але також пов'язана з відмовою від дій, які можуть завдати шкоди здоров'ю,

– пояснив дієтолог Крістофер Тейлор.

Так, чим довше ми активні, тим більше у нас можливостей поїсти. Й переважно якщо людина не спить вночі, то калорії надходять зі шкідливих закусок і солодощів. І кожного разу, коли людина приймає таке рішення, вона споживає продукти, які пов'язані з підвищеним ризиком хронічних захворювань.

Навіть якщо ви в ліжку і намагаєтеся заснути, принаймні в цей момент ви не їсте на кухні,

– додав Тейлор.