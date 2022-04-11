Перша леді зазначила, що супроводжувати дитину з інвалідністю для виїзду за кордон може мати та/або батько, опікун, піклувальник, один або обоє прийомних батьків, батьки-вихователі.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон з дитиною з інвалідністю

Документ, що посвідчує особу дитини;

Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю";

Або ж довідку про отримання державної соціальної допомоги дитині з інвалідністю;

Або індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

Чи медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років.

Якщо дитину супроводжують батьки, то потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки. Якщо дитина виїжджає з опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями – документи, що підтверджують відповідні повноваження особи

Хто ще може супроводжувати дітей з інвалідністю

Супроводжувати дітей з інвалідністю також можуть, якщо вони звільнені від військової служби і мобілізації та мають з собою відповідні документи, що підтверджують родинні зв’язки: