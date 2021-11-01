Деталі дослідження

Французькі вчені з університету Бургундії провели експеримент за участю 37 добровольців. Спочатку їм потрібно було навести мишку та торкнутися кількох цілей на екрані комп'ютера, а потім за півгодини вирішити складне завдання.

Увага Скільки потрібно спати літнім людям

Після цього учасника дозволили зробити перерву:

одна група 15 хвилин займались на велотренажері,

учасники другої групи – слухали улюблену музику,

у контрольній групі людям запропонували просто сидіти за столом, нічого не роблячи.

Після закінчення перерви, добровольці знову виконали завдання з мишкою та цілями на екрані. Вирішуючи завдання, добровольці оцінювали рівень своєї розумової та психологічної втоми.

Музика допомагає поліпшити розумову активність

Учасники перших двох груп відчували себе менш стомленими. Але ті, хто під час відпочинку просто сиділи за столом, виконали останні завдання гірше за дві інші групи.

Наразі вчені не можуть точно сказати, якими чином музика покращує роботу мозку. Ймовірно, це може бути пов'язано з вивільненням дофаміну, але точну відповідь вчені зможуть дати після додаткових експериментів.

Також цікаво Чому в голові "заїдає" пісня та як цього позбутися