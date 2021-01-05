Минулий 2020 рік видався важким та стресовим для багатьох людей. Відомо, що хронічний стрес негативно впливає на роботу мозку. Але вчені знають, як це виправити.

Щоб насолоджуватися своїм життям у 2021 році, потрібно позбутися руйнівних звичок і відновити колишній рівень енергії. Про це повідомляє MedicalXpress.

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6 доказових способів покращити роботу мозку

Проявляйте доброту

Підтверджено, що доброта, альтруїзм та емпатія позитивно впливають на мозок. Одне дослідження демонструє, що благодійність та допомога іншим активує систему винагород. Це група нервових структур, які відповідають за стимул бажань, потягів та задоволення і їхнє позитивне підкріплення.

Окрім цього, волонтерство може дати відчуття сенсу життя. Люди похилого віку, які регулярно займаються волонтерською діяльністю, теж більше задоволені життям і рідше страждають від депресії та тривоги. Словом, зробити інших щасливими – чудовий спосіб зробити щасливим себе.

Робіть більше фізичних вправ

Заняття спортом пов’язані з покращенням як і фізичного, так і психічного здоров’я. У людей, які займаються спортом, нижчий ризик серцево-судинних захворювань і депресії. У дитинстві фізичні вправи сприяють кращим показниками в школі та прагненню до пізнання. Натомість дорослим фізичні вправи допомагають підтримати когнітивні показники й забезпечити стійкість проти нейродегенеративних розладів, таких як деменція.

Дослідження показали, що у людей з великою фізичною активністю більший об’єм мозку, що пов’язано з кращими когнітивними показниками у літньому віці. А ще люди, які займаються спортом, живуть довше.

Тож один з найкращих способів перезавантажити свій мозок – вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям під час швидкої прогулянки, бігу або їзди на велосипеді. Головне – обрати щось, що вам справді подобається, аби не хотілось закидати цю справу.

Добре харчуйтеся

Харчування може суттєво вплинути на розвиток, здоров’я та функції мозку. Адже правильна їжа дає мозку певні будівельні блоки для створення та підтримки зв’язків, які є критично важливим для поліпшення пізнання й успішності в навчанні. Попередні дані показали, що довготривала нестача поживних речовин може призвести до структурного та функціонального пошкодження мозку, а ось якісна дієта пов'язана з більшим його об'ємом.

Одне дослідження, в якому взяли участь 20 000 людей, виявило, що вживання злаків пов'язане з довгостроковим збільшенням обсягу сірої речовини (ключового компонента центральної нервової системи). Однак дієта, багата на цукор, насичені жири та калорії може пошкодити нервову функцію. А ще таке харчування може зменшити здатність мозку встановлювати нові нервові зв’язки, що негативно впливає на пізнання.

Тож незалежно від віку важливо харчуватись збалансовано і не нехтувати овочами, фруктами й кашами.

Підтримуйте соціальні зв’язки

Пандемія COVID-19 загнала людей у жорстокі рамки. Наукові дослідження вказують на те, що соціальна ізоляція шкодить фізичному, когнітивному та психічному здоров'ю.

І хоч останнє дослідження під час карантинних обмежень це лише підтвердило, негативний ефект був меншим у тих людей, які підтримували віртуальний зв'язок з друзями та рідними. Так, розвиток соціальних зв'язків та пом'якшення стану самотності пов'язані зі зниженням ризику смертності й розвитку низки захворювань, а ще з активацією систем винагород.

Тому у 2021 році обов’язково відновіть зв'язки за родиною та друзями, розширюйте свій кругозір й заведіть декілька нових знайомств.

Дізнавайтеся щось нове

Нові враження та навички можуть змінити функцію та навіть основну структуру мозку. До прикладу, жонглювання нарощує структуру білої речовини (тканини, яка складається з нервових волокон) у мозку. В результаті це покращує зорово-моторні показники.

Натомість у музикантів вищий рівень сірої речовини в тих частинах мозку, які обробляють слухову інформацію. Вивчення нової мови теж може змінити структуру людського мозку.

Натомість інтелектуальне дозвілля (таке як читання, шахи або настільні ігри) пов'язане з підтримкою когнітивних здібностей у людей похилого віку.

Висипайтеся

Сон є важливою складовою людського життя, але багато людей досі не розуміють взаємозв'язку між хорошим здоров'ям мозку та процесом сну. Під час сну мозок реорганізовується, перезаряджається і видаляє токсичні побічні продукти, завдяки чому підтримує себе у формі.

Окрім цього, сон дуже важливий для обробки переживань, підтримки імунітету, когнітивних та емоційних функцій й розумового відпочинку. Нестача сну знижує концентрацію пам’яті та уваги й негативно впливає на системи винагород, що тягне за собою емоційні порушення.

Коли ви почнете спати щонайменше 7 годин на день, то помітите покращення самопочуття і збільшення енергії, що допоможе вам розвивати креативність та мислення.