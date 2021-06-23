Пояснюємо, як рятуватися в таку погоду і не наробити помилок. Основні рекомендації досить прості та знайомі більшості, але є важливі нюанси, про які забувають.

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Для кого спека найнебезпечніша ​

Спека може вплинути на будь-кого, але найбільш вразливими є:

літні люди, особливо ті, кому за 75;

люди, які страждають важкою або тривалою хворобою – включаючи захворювання серця або легенів, діабет, хвороби нирок, хвороба Паркінсона або деякі психічні захворювання;

тим, кому може бути важко отримати прохолоду – немовлятам і дітям, людям прикутим до ліжка, тим, хто страждає від наркотичної чи алкогольної залежності, люди з хворобою Альцгеймера;

люди, які проводять багато часу на вулиці або в жарких місцях – ті, хто живе у квартирі на верхньому поверсі, бездомні або ті, чия робота передбачає довге перебування на вулиці.

Як пережити аномальну спеку на роботі

1. Менше часу на вулиці. Експерти радять планувати поїздки на роботу раніше, ніж зазвичай, щоб застати ранкову прохолоду.

2. Носіть одяг з натуральних і світлих тканин. Білий колір відбиває сонячне світло, а темний його поглинає і нагрівається, саме тому сонячні батареї завжди чорні. І не соромтеся носити капелюхи, панами й кепки.

3. Користуйтеся сонцезахисними засобами. Це допоможе уникнути сонячних опіків, це особливо важливо для світлошкірих людей.

4. Пийте більше води. Збільште її споживання до 1,5 – 2 літрів на добу. І утримайтеся від солодких соків і газованих напоїв. Краще пити чисту мінералізовану воду з мінімальним вмістом солі, і обов'язково теплу. Хоча спокуса випити чогось крижаного дуже велика, кращого цього не робити, оскільки втамувати спрагу холодною водою не можливо.

5. Використовуйте кондиціонер. Якщо ви працюєте з дому й у вас немає кондиціонера, спробуйте тимчасово влаштуватися в кафе або в коворкінг. Експерти рекомендують не сподіватися на вентилятор, в сильну спеку він тільки "ганяє" гаряче повітря.

Як пережити спеку у квартирі

1. Не вживайте алкоголь. Ці напої не втамовують спрагу, а тільки підсилюють її, тим самим збільшуючи ризик зневоднення і перегріву організму. Виключіть з раціону гостру, смажену, жирну або копчену їжу. Краще їжте більше сезонних овочів і фруктів.

2. Менше готуйте. В таку погоду через додатковий нагрів у вашому домі можуть відкритись ворота пекла.

3. Відмовтеся від морозива. У спеку ви дійсно отримаєте більше задоволення від улюбленого морозива, оскільки наш рот реагує на холодні подразники в таку погоду, як приємні, оскільки вони пов'язані з вгамуванням спраги. Але ефект буде недовгим, адже морозиво містить багато цукру, білка і жирів, тому це досить важка їжа. Організму потрібно більше часу і тепла, щоб його перетравити, це може призвести до його перегріву в жарку погоду.

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4. Мінімуму фізичної активності. Заняття спортом, особливо на вулиці, краще скасувати або перенести на вечірній час, коли буде прохолодніше.

5. Приймайте теплий, а не холодний душ. Дивно, але факт – хоча в спеку найбільше хочеться залізти в холодну воду, краще цього уникати. У перші хвилини після холодного душу нам дійсно буде комфортніше через зменшення припливу крові до шкірних покривів, але внутрішня температура стане вищою через зменшення втрати тепла. Незабаром нам знову стане жарко через посилення кровотоку до шкіри. Температура води близько 33 градусів за Цельсієм забезпечує найбільш тривале охолодження.

6. Використовуйте "японський кондиціонер". Це корисно, якщо вам необхідно багато часу проводити на вулиці або в приміщенні без звичайного кондиціонера. "Японський кондиціонер" часто використовують спортсмени під час тренувань в спеку. Візьміть білу чисту хустинку, краще бавовняну, намочіть у холодній воді, пов'яжіть на шию. Коли вона висохне, намочіть його знову. Ефект виникає буквально через кілька хвилин шляхом зниження "теплової напруги".