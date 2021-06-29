10 "НЕ": чого не варто робити в спеку

Чого не варто робити з дитиною в жарку погоду та як захистити малечу від спеки розповіла дитяча лікарка, консультантка з грудного вигодовування Анастасія Бикова-Шелевицька.

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Педіатр просить звернути увагу на воду та час прогулянок, а також наголосила, що батькам не варто оберігати малюків від приміщень з кондиціонером.

Дітям теж можна бути в приміщенні з кондиціонером. Але не забувайте про профілактичну чистку, в машині також, 
– написала лікарка.

  • Не виходити з дому без води. Завжди беріть чисту питну воду і давайте дитині часто робити кілька ковтків.
  • Не замінюємо воду компотами, соками.
  • Не допоюємо водою малюків до 6 місяців (початку прикорму). Їм достатньо рідини в грудному молоці та суміші при штучному вигодовуванні.
  • Не гуляємо в "години пік". Найкраще гуляти до 10 – 11 і після 17 – 18.
  • Не гуляємо під сонцем. Завжди знаходимося в затінку.
  • Не виходимо без капелюшка на голові.
  • Не забуваємо про засоби захисту від сонця. Використовуємо засоби рекомендовані для віку вашого малюка і поновлюємо кожні 2 години.
  • Ні на секунду не залишаємо дітей в авто самих.
  • Не забуваємо їсти морозиво.


Лише обирайте якісний склад морозива / Фото Unsplash

Обов'язково вибирайте для дітей одяг з натуральної та щільної тканини, завдяки якій шкіра "дихатиме" та буде захищена від шкідливої дії ультрафіолетових променів.

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