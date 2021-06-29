10 "НЕ": чого не варто робити в спеку
Чого не варто робити з дитиною в жарку погоду та як захистити малечу від спеки розповіла дитяча лікарка, консультантка з грудного вигодовування Анастасія Бикова-Шелевицька.
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Педіатр просить звернути увагу на воду та час прогулянок, а також наголосила, що батькам не варто оберігати малюків від приміщень з кондиціонером.
Дітям теж можна бути в приміщенні з кондиціонером. Але не забувайте про профілактичну чистку, в машині також,
– написала лікарка.
- Не виходити з дому без води. Завжди беріть чисту питну воду і давайте дитині часто робити кілька ковтків.
- Не замінюємо воду компотами, соками.
- Не допоюємо водою малюків до 6 місяців (початку прикорму). Їм достатньо рідини в грудному молоці та суміші при штучному вигодовуванні.
- Не гуляємо в "години пік". Найкраще гуляти до 10 – 11 і після 17 – 18.
- Не гуляємо під сонцем. Завжди знаходимося в затінку.
- Не виходимо без капелюшка на голові.
- Не забуваємо про засоби захисту від сонця. Використовуємо засоби рекомендовані для віку вашого малюка і поновлюємо кожні 2 години.
- Ні на секунду не залишаємо дітей в авто самих.
- Не забуваємо їсти морозиво.
Лише обирайте якісний склад морозива / Фото Unsplash
Обов'язково вибирайте для дітей одяг з натуральної та щільної тканини, завдяки якій шкіра "дихатиме" та буде захищена від шкідливої дії ультрафіолетових променів.
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