Як Pfizer та Coronavac захищають від Омікрону: все гірше, ніж здавалось

Варіант коронавірус Оміркон зміг знизити ефективність двох доз вакцини проти COVID-19. Зокрема, мовиться про препарати Pfizer та Coronavac.

Так, дослідники з відділу мікробіології Університету Гонконгу (HKU) виявили, що у більшості людей після введення двох доз цих вакцин не виробляється достатній рівень антитіл проти нового варіанту вірусу Омікрон.

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Тобто, вони "майже не ефективні проти нового штаму". Ймовірно, знадобиться третє щеплення. І зробити його потрібно якнайшвидше, наголошують вчені.

Вони також припустили, що, мабуть, доведеться розробити цілковито новий препарат або удосконалити той, що вже існує.

Як перевіряли вакцини вчені

Щоб перевірити здатність антитіл людей, які отримали вакцини, нейтралізувати варіант Омікрон, команда використовувала сироватки від двох груп вакцини реципієнтів, які отримали дві дози BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) або Coronavac. Кожна група складалася із 25 осіб.

Протестували два варіанти Омікрону, які вже виявляли в Гонконгу: один із Південної Африки, а інший з Нігерії (з додатковою мутацією).

Додатково ще раз контрольно перевіряли здатність антитіл нейтралізувати штами Альфа, Бета та Дельта.

Результати невтішні

Pfizer-BioNTech. Тільки 5 із 25 людей, які отримали цю вакцину змогли нейтралізувати вірус варіанта Омікрон. Ефективність вакцини була знижена до 20 − 24%.

У порівнянні з вихідним штамом SARS-CoV-2 титр нейтралізуючих антитіл проти варіанту Omicron знизився в 36 − 40 разів.

Coronavac. Жодна із сироваток 25 людей, які отримали вакцини цього виробника не містить антитіл у достатній кількості, щоб "вбити" Омікрон.

Наші результати показують, що при розробці вакцини проти COVID-19 наступного покоління слід враховувати достатнє охоплення цього нового вірусного варіанту,

– наголосили автори дослідження.

Так, варіант вірусу Омікрон зміг знизити ефективність двох доз вакцини COVID-19, особливо у випадку з Coronavac. Це означає, що люди, які отримали вакцини або видужали від недуги мають високий ризик повторно заразитися, але вже новим штамом.

Цікаво, що інші дані дослідників з Південної Африки також свідчать про зниження ефективності вакцин проти Омікрону. Зокрема, дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження.

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Що відомо про Омікрон

Його вперше виявили у листопаді 2021 року. Він розповсюджується по всьому світу і наразі його зафіксували у 77 країнах. Цей варіант викликає особливе занепокоєння через велику кількість мутацій у вірусі, які можуть вплинути на інфекційність або ефективність вакцини.



Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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