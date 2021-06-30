Коли призначають УЗД
Лікар призначає УЗД під час вагітності для спостереження за дитиною. Можна оцінити ріст, розвиток, загальний стан здоров'я, виключити вроджені дефекти головного і спинного мозку, серця і генетичні хвороби (наприклад, синдром Дауна).
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Також УЗД застосовують для оцінки стану і роботи внутрішніх органів – серця, кровоносних судин, печінки, сечового міхура, нирок і жіночих репродуктивних органів.
УЗД використовують, щоб:
- визначити зміни структур серця;
- знайти причину закорковування жовчного міхура;
- перевірити щитоподібну залозу на наявність раку або доброякісних новоутворень;
- оцінити кровотік в кровоносних судинах;
- допомогти провести біопсію;
- у жінок – перевірити ущільнення в грудях і виключити рак, знайти причину тазового болю або порушення менструального циклу, діагностувати безпліддя і контролювати його лікування;
- у чоловіків – діагностувати хвороби простати та яєчок.
Як підготуватися до УЗД
Швидше за все, вас попросять зняти одяг і всі металеві предмети з тієї частини тіла, яку обстежують.
Щоб якість зображення було кращою, перед проведенням деяких видів УЗД лікар може попросити:
- випити воду і не ходити в туалет, поки не закінчиться обстеження. Це потрібно, щоб сечовий міхур був повним при УЗД органів малого таза або плода під час вагітності;
- не їсти та не пити за кілька годин до сканування – перед УЗД органів черевної порожнини, включаючи печінку і жовчний міхур.