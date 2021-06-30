Як підготуватися до УЗД

30 червня 2021 , 15:54
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Джерело:

NHS

УЗД дозволяє побачити організм зсередини. Для цього використовують датчик (зонд), який випромінює звукові хвилі. Вони відбиваються від різних частин тіла і створюють відлуння, яке вловлюється зондом і перетворюється в рухоме зображення.

Коли призначають УЗД 

Лікар призначає УЗД під час вагітності для спостереження за дитиною. Можна оцінити ріст, розвиток, загальний стан здоров'я, виключити вроджені дефекти головного і спинного мозку, серця і генетичні хвороби (наприклад, синдром Дауна).

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Також УЗД застосовують для оцінки стану і роботи внутрішніх органів – серця, кровоносних судин, печінки, сечового міхура, нирок і жіночих репродуктивних органів.

УЗД використовують, щоб:

  • визначити зміни структур серця;
  • знайти причину закорковування жовчного міхура;
  • перевірити щитоподібну залозу на наявність раку або доброякісних новоутворень;
  • оцінити кровотік в кровоносних судинах;
  • допомогти провести біопсію;
  • у жінок – перевірити ущільнення в грудях і виключити рак, знайти причину тазового болю або порушення менструального циклу, діагностувати безпліддя і контролювати його лікування;
  • у чоловіків – діагностувати хвороби простати та яєчок.

Як підготуватися до УЗД

Швидше за все, вас попросять зняти одяг і всі металеві предмети з тієї частини тіла, яку обстежують.

Щоб якість зображення було кращою, перед проведенням деяких видів УЗД лікар може попросити:

  • випити воду і не ходити в туалет, поки не закінчиться обстеження. Це потрібно, щоб сечовий міхур був повним при УЗД органів малого таза або плода під час вагітності;
  • не їсти та не пити за кілька годин до сканування – перед УЗД органів черевної порожнини, включаючи печінку і жовчний міхур.
Автор: Олександр Бевза