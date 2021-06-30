УЗД дозволяє побачити організм зсередини. Для цього використовують датчик (зонд), який випромінює звукові хвилі. Вони відбиваються від різних частин тіла і створюють відлуння, яке вловлюється зондом і перетворюється в рухоме зображення.

Коли призначають УЗД

Лікар призначає УЗД під час вагітності для спостереження за дитиною. Можна оцінити ріст, розвиток, загальний стан здоров'я, виключити вроджені дефекти головного і спинного мозку, серця і генетичні хвороби (наприклад, синдром Дауна).

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Також УЗД застосовують для оцінки стану і роботи внутрішніх органів – серця, кровоносних судин, печінки, сечового міхура, нирок і жіночих репродуктивних органів.

УЗД використовують, щоб:

визначити зміни структур серця;

знайти причину закорковування жовчного міхура;

перевірити щитоподібну залозу на наявність раку або доброякісних новоутворень;

оцінити кровотік в кровоносних судинах;

допомогти провести біопсію;

у жінок – перевірити ущільнення в грудях і виключити рак, знайти причину тазового болю або порушення менструального циклу, діагностувати безпліддя і контролювати його лікування;

у чоловіків – діагностувати хвороби простати та яєчок.

Як підготуватися до УЗД

Швидше за все, вас попросять зняти одяг і всі металеві предмети з тієї частини тіла, яку обстежують.

Щоб якість зображення було кращою, перед проведенням деяких видів УЗД лікар може попросити: