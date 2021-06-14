Як підготуватися до здачі крові і чому потрібно відкинути усі сумніви

Щорічно 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора. Один донор може врятувати 3 людських життя. Але мало хто знає, що процес здачі крові корисний і для самого донора.

Люди, які здають кров, несвідомо роблять вклад і у своє здоров'я також. Й не лише у психологічне, а й у фізичне.

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Так, регулярна здача крові може знизити ризик хвороб імунної системи та серцево-судинних захворювань. Окрім цього, організм донора звикає активно оновлювати запаси крові, тож легко переносить її втрату після проблемної ситуації.

Також важливо розуміти, що під час втрати крові вона починає оновлюватися. Таким чином омолоджується весь організм. Деякі дослідження показують, що регулярне донорство збільшує тривалість життя на 5 – 7 років.

Й звісно ж, що донор отримує потужну емоційну розрядку. Коли людина усвідомлює, що зробила добру справу, це приносить колосальний емоційний підйом.

Інші приємні переваги донорства

Коли донора готують до здачі крові, його безоплатно обстежують на такі небезпечні хвороби як ВІЛ, гепатити B і С, сифіліс тощо. Таким чином людина може виявити недугу на ранній стадії й почати її негайне лікування.

Захищає права донора і законодавство. В Україні людині, що здала кров, надають 2 додаткових вихідних на роботі чи навчанні для повноцінного відновлення. При цьому заробітна плата зберігається. Цей день, за бажанням, може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

Що варто знати перед здачею крові та які є обмеження

Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою від 50 кілограмів.

Якщо людина хворіла на грип, ГРВІ чи ангіну, перед здачею крові повинно минути більше як місяць. Натомість після останнього візиту до стоматолога повинно минути не менше 10 днів. Не можна здавати кров й у період менструації.

Також є список захворювань, при яких кров здавати не можна. До них відносяться: хронічні хвороби печінки, психічні захворювання, грибкові ураження шкіри, бронхіальна астма, гіпертонія 2 – 3 ступеня та інші.

Є й обмеження до людей, які нещодавно робили щеплення. Залежно від типу вакцини, після щеплення до здачі крові повинно пройти від 10 днів до одного року. Натомість після пологів, нанесення татуювання чи пірсингу повинен минути рік.



Кому не можна здавати кров / інфографіка 24 каналу

Як підготуватися до здачі крові

За 3 – 5 днів не можна приймати ліки, які мають у складі аспірин і анальгін;

За 48 годин не можна вживати алкоголь;

За 24 години до здачі крові слід відмовитися від вживання смажених і копчених страв;

Уникайте таких продуктів, як: яйця, молоко і молочні продукти, сир, масло, горіхи, банани, солоні, гострі, смажені та копчені страви, а також спиртне;

Можна вживати в цей період фрукти (окрім бананів), овочі, хліб, крупи, рибу, соки, солодощі;

Вранці легко поснідайте. Наприклад, кашею на воді та солодким чаєм;

За 2 години до та 2 години після здачі крові не можна курити.



Як підготуватися до здачі крові / інфографіка 24 каналу

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Що робити після здачі крові:

Відпочиньте декілька хвилин після здачі крові. Посидіть спокійно, випийте чай і перекусіть;

2 години не сідайте за мотоцикл або велосипед. На авто обмежень немає, однак будьте обачні.

Також впродовж 2 – 3 годин не підіймайте нічого важкого рукою, з якої брали кров;

Алкоголь можна вживати не раніше ніж через 8 годин після процедури;

24 години не займайтеся фізичними вправами;

Наступні 48 годин багато пийте і регулярно їжте;

10 днів не робіть ніяких щеплень.



Як відновитися після здачі крові / інфографіка 24 каналу