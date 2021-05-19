День сімейного лікаря відзначають 19 травня із ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA, в яку також входить й Українська асоціація сімейних лікарів.

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Досвід багатьох країн свідчить, що 80% звернень всіх пацієнтів саме до лікарів первинної ланки. В Україні інститут сімейної медицини є доволі новим явищем. Але в тісній співпраці з Національною службою здоров’я України він вже зарекомендував себе якнайкраще,
– повідомили у пресслужбі МОЗ.

Понад 30 мільйонів українців, за словами представників міністерства, вже переконались, що мати свого сімейного лікаря – це дуже зручно та ефективно.

"Сімейний лікар знає все про здоров’я пацієнта і проводить профілактичні заходи щоб йому не довелось зустрітись з іншими спеціалізованими лікарями. Він на прямому контакті з пацієнтом. Йому довіряють.
МОЗ дякує сімейним лікарям України невтомну працю", – додали у повідомленні і закликали тих, хто ще не обрав свого сімейного лікаря, якомога швидше це зробити.

Як підписати декларацію з сімейним лікарем

  1. Оберіть заклад і лікаря первинної медичної допомоги, це можна зробити за допомогою дашборду Національної служби здоров‘я України,
  2. Медзаклад, де можна підписати декларацію, можна впізнати за уніфікованою наліпкою із текстом "Тут можна обрати свого лікаря".
  3. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Для дитини до 14 років – свідоцтво про народження дитини. 
  4. У реєстратурі медзакладу вам підкажуть, де можна підписати декларацію та нададуть список лікарів,
  5. Уповноважений працівник лікарні (медсестра або лікар) введуть ваші дані в електронну систему,
  6. На ваш мобільний телефон прийде смс з кодом, який слід повідомити працівнику медзакладу,
  7. З електронної системи роздрукують декларацію з вашими даними. Перевірте, чи все вірно,
  8. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один з них візьміть з собою, інший – лишається у лікарні,
  9. Працівник медзакладу підтверджує вашу декларацію своїм електронним підписом і відправляє у систему.

 