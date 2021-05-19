Всесвітній день сімейного лікаря відзначається 19 травня. У МОЗ нагадали алгоритм підписання декларації з лікарем.

День сімейного лікаря відзначають 19 травня із ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA, в яку також входить й Українська асоціація сімейних лікарів.

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Досвід багатьох країн свідчить, що 80% звернень всіх пацієнтів саме до лікарів первинної ланки. В Україні інститут сімейної медицини є доволі новим явищем. Але в тісній співпраці з Національною службою здоров’я України він вже зарекомендував себе якнайкраще,

– повідомили у пресслужбі МОЗ.

Понад 30 мільйонів українців, за словами представників міністерства, вже переконались, що мати свого сімейного лікаря – це дуже зручно та ефективно.

"Сімейний лікар знає все про здоров’я пацієнта і проводить профілактичні заходи щоб йому не довелось зустрітись з іншими спеціалізованими лікарями. Він на прямому контакті з пацієнтом. Йому довіряють.

МОЗ дякує сімейним лікарям України невтомну працю", – додали у повідомленні і закликали тих, хто ще не обрав свого сімейного лікаря, якомога швидше це зробити.

Як підписати декларацію з сімейним лікарем