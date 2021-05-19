Всесвітній день сімейного лікаря відзначається 19 травня. У МОЗ нагадали алгоритм підписання декларації з лікарем.
День сімейного лікаря відзначають 19 травня із ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA, в яку також входить й Українська асоціація сімейних лікарів.
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Досвід багатьох країн свідчить, що 80% звернень всіх пацієнтів саме до лікарів первинної ланки. В Україні інститут сімейної медицини є доволі новим явищем. Але в тісній співпраці з Національною службою здоров’я України він вже зарекомендував себе якнайкраще,
– повідомили у пресслужбі МОЗ.
Понад 30 мільйонів українців, за словами представників міністерства, вже переконались, що мати свого сімейного лікаря – це дуже зручно та ефективно.
"Сімейний лікар знає все про здоров’я пацієнта і проводить профілактичні заходи щоб йому не довелось зустрітись з іншими спеціалізованими лікарями. Він на прямому контакті з пацієнтом. Йому довіряють.
МОЗ дякує сімейним лікарям України невтомну працю", – додали у повідомленні і закликали тих, хто ще не обрав свого сімейного лікаря, якомога швидше це зробити.
Як підписати декларацію з сімейним лікарем
- Оберіть заклад і лікаря первинної медичної допомоги, це можна зробити за допомогою дашборду Національної служби здоров‘я України,
- Медзаклад, де можна підписати декларацію, можна впізнати за уніфікованою наліпкою із текстом "Тут можна обрати свого лікаря".
- Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Для дитини до 14 років – свідоцтво про народження дитини.
- У реєстратурі медзакладу вам підкажуть, де можна підписати декларацію та нададуть список лікарів,
- Уповноважений працівник лікарні (медсестра або лікар) введуть ваші дані в електронну систему,
- На ваш мобільний телефон прийде смс з кодом, який слід повідомити працівнику медзакладу,
- З електронної системи роздрукують декларацію з вашими даними. Перевірте, чи все вірно,
- Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один з них візьміть з собою, інший – лишається у лікарні,
- Працівник медзакладу підтверджує вашу декларацію своїм електронним підписом і відправляє у систему.