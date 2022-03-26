В брошурі забрали основні правила безпеки, гігієни, харчування, щеплення, психологічної підтримки.

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Ми підготували відповіді на питання, які наразі є найбільш актуальними. Вони допоможуть створити безпечне середовище та підтримати здоров’я українських дітей та їхніх батьків. Надсилайте брошуру усім, кому вона може допомогти

– йдеться у повідомленні.

Брошуру можна переглянути за посиланням.

Українські діти страждають від війни

За один місяць війни в Україні 4,3 мільйона дітей були змушені залишити свої домівки, це складає понад половину дитячого населення країни (7,5 мільйона). В ці дані входить більше ніж 1,8 мільйона дітей, які переїхали в інші країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто зараз є внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Війна призвела до одного з найстрімкіших та наймасштабніших переміщень дітей із часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для наступних поколінь. Безпека дітей, їхній добробут та доступ до основних послуг – все це під загрозою через жахливе насильство, яке не припиняється", – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За останніми даними, внаслідок російського вторгнення станом на 26 березня вже загинули 136 українських дітей. Також відомо про 199 поранених.