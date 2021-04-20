Як підвищити лібідо: дієві поради для відновлення статевого потягу
Кожна людина є різною і норми рівня статевого потягу не існує. Однак, якщо ви помітили зниження сексуального бажання і це викликає хвилювання та впливає на стосунки, є кілька універсальних порад для відновлення статевого потягу.
Джерело:Гінеколог Оксана Негрич
Гінеколог Оксана Негрич написала, що регулярні аеробні вправи та силові тренування, до прикладу, щонайменше 30 хвилин 5-6 разів на тиждень, підвищують витривалість, настрій, зовнішній вигляд і покращують лібідо.
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Як покращити лібідо: ефективні поради
Менше стресу
"Відволікайтеся, шукайте шляхи подолання стресу на роботі та фінансових труднощів, оскільки це доведено впливає на лібідо", – переконує лікар.
Більше відпочивайте
За словами медика, слід розділяти або делегувати домашні обов‘язки, просити про допомогу при догляді за дітьми, щоб мати час на відпочинок і сон.
Якщо жінка перевтомлена, звідки сили на секс?
– написала Оксана Негрич.
Спілкуйтеся з партнером
Пари, які говорять відкрито і чесно, зазвичай формують сильніший емоційний зв’язок і мають кращий секс.
"Спілкування безпосередньо про секс, ваші вподобання, бажання і обов‘язково антипатії також сприяють позитивному налаштуванню на інтимну близькість", – додала медик.
Виділіть час на інтим
Планування сексу за календарем може здатися штучним і неромантичним, однак встановлення інтимних стосунків пріоритетом в конкретний час, а не відкладання на невизначені терміни, коли будуть завершені всі справи, допомагає покращити сексуальний потяг.
Лікар рекомендує виділяти час на інтим / Фото: Getty Images
Додайте пікантності у своє статеве життя
За словами Оксани Негрич, у довготривалих стосунках зниження статевого потягу є закономірним.
Спробуйте інші позиції, час доби або нове місце для сексу. Попросіть партнера витратити більше часу на прелюдію. Якщо пара відкрита до експериментів, секс-іграшки та фантазія можуть допомогти відновити сексуальне бажання. Встановлення регулярних вечорів побачень за межами дому – гарна ідея, оскільки спільне дозвілля, часто посилює інтимне задоволення,
– наголосила вона.
Відмовтеся від шкідливих звичок
В деяких випадках повинні бути виключені захворювання і стани, що призводять до зниження лібідо.
Чи існують медикаментозні препарати для підвищення лібідо
Оксана Негрич розповіла, що такі препарати існують, але дані стосовно їхньої ефективності і ризиків обмежені. Відтак призначення виправдане рідко.
Ефективність різних біодобавок для підвищення лібідо, що масово продаються, взагалі не підтверджена різними дослідженнями. Повернення лібідо – це поступовий процес, чарівної пілюлі тут не існує,
– додала гінеколог.
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